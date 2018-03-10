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    Елена Глищинская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Прибытие украинцев Глищинской и Диденко в Москву. Видео
    Прибытие украинцев Глищинской и Диденко в Москву 
    23:27 14.06.2016
    519Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Украинские журналисты Елена Глищинская и Виталий Диденко поблагодарили власти России за помощь в освобождении их из заключения в Украине.
    Виталий Диденко
    Российский самолет доставил украинцев Глищинскую и Диденко в Москву
    17:00 14.06.2016
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