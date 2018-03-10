По информации пресс-служба президента Петра Порошенко, помилованы 14 человек - три женщины и одиннадцать мужчин. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены шестеро, еще восьми были сокращены сроки отбывания наказания.
По словам президента Петра Порошенко, переговоры по обмену украинцев, осужденных в РФ, будут продолжены для того, чтобы Александр Кольченко и Олег Сенцов, и "те, кто находится на территории Российской Федерации, чтобы они все вернулись домой".
По информации СМИ, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева поместят на стационарное лечение в отделение Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины.
Почему освободили Афанасьева и Солошенко, ведутся ли переговоры относительно возвращения других заключенных украинцев, и кто входит в так называемый "московский список". Об этом сообщил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".