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    осужденные

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Ирина Геращенко
    Стало известно, когда в Киев вернутся осужденные в России украинцы
    10:54 01.03.2018
    173Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в пятницу будут хорошие новостей "по двум украинцам, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах".
    В Техасе заключенные взломали камеру, чтобы спасти надзирателя. Видео
    В Техасе заключенные взломали камеру, чтобы спасти надзирателя 
    04:32 11.07.2016
    452
    Заключенные тюрьмы округа Паркер в городе Везерфорде вырвались из камеры, чтобы спасти жизнь надзирателю, который потерял сознание из-за начавшегося сердечного приступа.
    Тюрьма. Архивное фото
    Порошенко помиловал 14 заключенных
    21:40 01.07.2016
    160
    По информации пресс-служба президента Петра Порошенко, помилованы 14 человек - три женщины и одиннадцать мужчин. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены шестеро, еще восьми были сокращены сроки отбывания наказания.
    Наталья Севостьянова Архивное фото
    Минюст: переговоры о выдаче осужденных в Крыму находятся в финальной стадии
    21:13 01.07.2016
    178
    По словам замглавы Министерства юстиции Украины Натальи Севостьяновой, украинская сторона предоставила российской подтверждение, что "готовы забрать всех".
    Прибытие украинцев Глищинской и Диденко в Москву. Видео
    Прибытие украинцев Глищинской и Диденко в Москву 
    23:27 14.06.2016
    519Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Украинские журналисты Елена Глищинская и Виталий Диденко поблагодарили власти России за помощь в освобождении их из заключения в Украине.
    Встреча Порошенко с Афанасьевым и Солошенко
    Порошенко: переговоры по возвращению украинцев, осужденных в РФ, продолжатся
    20:12 14.06.2016
    165Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    По словам президента Петра Порошенко, переговоры по обмену украинцев, осужденных в РФ, будут продолжены для того, чтобы Александр Кольченко и Олег Сенцов, и "те, кто находится на территории Российской Федерации, чтобы они все вернулись домой".
    Геннадий Афанасьев, Святослав Цеголко и Юрий Солошенко
    Самолет с Афанасьевым и Солошенко приземлился в "Борисполе"
    18:02 14.06.2016
    285Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    По сообщению средств массовой информации, самолет с украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенком приземлился в аэропорту "Борисполь".
    Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев
    Солошенко и Афанасьев будут помещены на стационарное лечение - СМИ
    17:52 14.06.2016
    65Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    По информации СМИ, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева поместят на стационарное лечение в отделение Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины.
    Святослав Цеголко, Ирина Геращенко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев
    Кого вернут после Солошенко и Афанасьева. Комментарий эксперта
    16:50 14.06.2016
    731Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Почему освободили Афанасьева и Солошенко, ведутся ли переговоры относительно возвращения других заключенных украинцев, и кто входит в так называемый "московский список". Об этом сообщил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.
    Оглашение приговора Надежде Савченко. Архивное фото
    Адвокат Савченко анонсировал "хорошие новости" о ее судьбе в ближайшие дни
    02:29 09.04.2016
    983Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам адвоката Надежды Савченко Ильи Новикова, между Москвой и Киевом сейчас ведутся переговоры и "они, скорее, движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко: процедура заочного осуждения против Януковича будет применена временно
    15:40 21.11.2015
    222Украина - буревестник революций. Годовщины
    По словам президента Украины Петра Порошенко, он недоволен темпом расследования преступлений на Майдане. В то же время он отметил, что многие доказательства были сознательно уничтожены.
    Служба безопасности Украины СБУ
    С начала боевых действий осуждены почти 100 сторонников ДНР и ЛНР - СБУ
    18:39 18.04.2015
    167Год АТО: причины и следствия
    Согласно информации главы следственного управления СБУ Василия Вовка, в суд передано 329 обвинительных актов, осуждены 94 человека, из них более 10 получили сроки от 8 до 13 лет лишения свободы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Ирина Геращенко
    Стало известно, когда в Киев вернутся осужденные в России украинцы
    10:54 01.03.2018
    173
    По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в пятницу будут хорошие новостей "по двум украинцам, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах".
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