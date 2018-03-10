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    помилование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Пожизненно осужденная Любовь Кушинская, помилованная Порошенко
    Вынос тела. Порошенко помиловал пожизненно заключенную женщину-убийцу
    19:45 02.03.2018
    775Криминальные войны в Украине
    Львовскую предпринимательницу обвиняли в заказном убийстве двух человек – по версии правоохранителей, ради квартиры одного из них. Но сама обвиняемая заявила, что ее подставили из-за невозвращенного долга.
    Илья Пьянзин. Архивное фото
    Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании - СМИ
    06:08 11.07.2017
    499
    По словам Ильи Пьянзина, он не желал зла российскому президенту и стал участником заговора случайно. Он заявил, что попал под влияние приятелей, которые сначала использовали его "втемную", а когда он понял, что они затевают, отступать было поздно.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    Петиция о помиловании Сноудена набрала более миллиона подписей
    23:16 13.01.2017
    95Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Петиция была размещена на платформе pardonsnowden.org, которая будет действовать до окончания срока работы администрации Обамы в январе 2017 года. Сам Сноуден поблагодарил своих сторонников, отметив, что это "это не конец битвы, а только начало движения".
    Режиссер Олег Сенцов
    Писатели РФ просят Путина помиловать Сенцова
    21:57 24.12.2016
    302
    Согласно информации, к Олегу Сенцову просят применить норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны.
    Президент США Барак Обама, Архивное фото
    Обама не намерен помиловать Сноудена
    21:28 12.09.2016
    162Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    По словам пресс-секретаря президента США Джоша Эрнеста, "господин Сноуден обвинен в серьезных преступлениях", он должен вернуться в США и ответить на эти обвинения
    Тюрьма. Архивное фото
    Порошенко помиловал 14 заключенных
    21:40 01.07.2016
    160
    По информации пресс-служба президента Петра Порошенко, помилованы 14 человек - три женщины и одиннадцать мужчин. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены шестеро, еще восьми были сокращены сроки отбывания наказания.
    Тюрьма. Архивное фото
    Солошенко и Афанасьев написали прошения о помиловании - СМИ
    02:43 31.05.2016
    1230
    Осужденных украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко привезли в Москву, где они, как утверждают защитники, написали прошения о помиловании.
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора. Архивное фото
    Савченко, Ерофеев, Александров: обмен пленными или взаимная выдача?
    15:29 23.05.2016
    1095Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Согласно процедуре помилования, необходимые для этого материалы сначала готовятся администрацией президента Украины, а после этого передаются на рассмотрение профильной комиссии при президенте.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    В Госдуме заявили, что Савченко имеет право просить о помиловании
    15:08 21.03.2016
    300Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова, любой гражданин может обратиться с помилованием, только это не значит, что каждого помилуют, а осужденный иностранец может быть отправлен на родину для отбывания наказания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Пожизненно осужденная Любовь Кушинская, помилованная Порошенко
    Вынос тела. Порошенко помиловал пожизненно заключенную женщину-убийцу
    19:45 02.03.2018
    775
    Львовскую предпринимательницу обвиняли в заказном убийстве двух человек – по версии правоохранителей, ради квартиры одного из них. Но сама обвиняемая заявила, что ее подставили из-за невозвращенного долга.
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