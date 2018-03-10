Львовскую предпринимательницу обвиняли в заказном убийстве двух человек – по версии правоохранителей, ради квартиры одного из них. Но сама обвиняемая заявила, что ее подставили из-за невозвращенного долга.
По словам Ильи Пьянзина, он не желал зла российскому президенту и стал участником заговора случайно. Он заявил, что попал под влияние приятелей, которые сначала использовали его "втемную", а когда он понял, что они затевают, отступать было поздно.
Петиция была размещена на платформе pardonsnowden.org, которая будет действовать до окончания срока работы администрации Обамы в январе 2017 года. Сам Сноуден поблагодарил своих сторонников, отметив, что это "это не конец битвы, а только начало движения".
По информации пресс-служба президента Петра Порошенко, помилованы 14 человек - три женщины и одиннадцать мужчин. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены шестеро, еще восьми были сокращены сроки отбывания наказания.
По словам депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова, любой гражданин может обратиться с помилованием, только это не значит, что каждого помилуют, а осужденный иностранец может быть отправлен на родину для отбывания наказания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Львовскую предпринимательницу обвиняли в заказном убийстве двух человек – по версии правоохранителей, ради квартиры одного из них. Но сама обвиняемая заявила, что ее подставили из-за невозвращенного долга.