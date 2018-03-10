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По словам президента Петра Порошенко, переговоры по обмену украинцев, осужденных в РФ, будут продолжены для того, чтобы Александр Кольченко и Олег Сенцов, и "те, кто находится на территории Российской Федерации, чтобы они все вернулись домой".