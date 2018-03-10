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    Геннадий Афанасьев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Сенцов ответил на заявления Савченко
    17:47 22.08.2016
    5541Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ, написал в письме, что в тюрьме украинские заключенные ограничены в действиях, поэтому мало что могут сделать для Украины, но они могут "держаться".
    Петр Порошенко и Геннадий Афанасьев
    Машину с матерью Афанасьева забросали камнями в Киеве
    15:21 11.07.2016
    39520Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    В Киеве автомобиль, в котором ехала мама и бабушка бывшего политзаключенного в РФ Геннадия Афанасьева, атаковали неизвестные. Об этом сообщил сам Афанасьев.
    Геннадий Афанасьев
    Афанасьев получит бесплатную квартиру – Геращенко
    19:30 29.06.2016
    240
    Вопрос жилья для Геннадий Афанасьева, как уточнила Ирина Геращенко, затрагивался еще в самолете, когда освобожденный после заключения в РФ вместе с вице-спикером, Солошенко и Святославом Цеголко возвращался в Украину.
    Святослав Цеголко, Юрий Солошенко, Ирина Геращенко и Геннадий Афанасьев в Москве
    Обмен политзаключенными с РФ противозаконен - Бортник
    09:06 15.06.2016
    1611Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Политолог Руслан Бортник считает, что обмен Солошенко и Афанасьева на Глищинскую и Диденко дискредитирует украинские власти, а спецкор Александр Ивасивка сообщил о подготовке к встрече освобожденных политзаключенных.
    Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко
    Главное за вчера в оценках политолога
    07:52 15.06.2016
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    Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева Россия обменяла на журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, НАБУ провело обыски в "МАУ", а Юрий Луценко пообещал бороться с мафией. События прокомментировала политолог Юлия Тищенко.
    Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко
    Прибытие освобожденных Афанасьева и Солошенко в Украину 
    22:55 14.06.2016
    283Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Во вторник вечером самолет с осужденными в РФ украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко приземлился в аэропорту "Борисполь". Вскоре, после короткого медобследования, Солошенко и Афанасьев встретились с президентом Петром Порошенко.
    Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко
    В США приветствуют освобождение Афанасьева и Солошенко
    21:49 14.06.2016
    269Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    По заявлению Государственного департамента, освобождение Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева считают одним из важнейших шагов исполнения Россией ее обязательств в рамках минских соглашений.
    Встреча Порошенко с Афанасьевым и Солошенко
    Порошенко: переговоры по возвращению украинцев, осужденных в РФ, продолжатся
    20:12 14.06.2016
    165Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    По словам президента Петра Порошенко, переговоры по обмену украинцев, осужденных в РФ, будут продолжены для того, чтобы Александр Кольченко и Олег Сенцов, и "те, кто находится на территории Российской Федерации, чтобы они все вернулись домой".
    Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев в самолете
    Афанасьева и Солошенко доставили в больницу Киева
    19:50 14.06.2016
    247Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Как сообщил адвокат Афанасьева Александр Попков, в больницу Солошенко и Афанасьева отвезли, так как им требуется обследование - у них серьезные заболевания. У Солошенко - онкология, у Афанасьева - фурункулёз.
    Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев, Ирина Геращенко и Святослав Цеголко (слева направо)
    Фотоитоги 14 июня: обмен Солошенко и Афанасьева, депортация россиян из Франции 
    18:57 14.06.2016
    117Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Во вторник вечером самолет с осужденными в РФ и помилованными указом президента России украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко приземлился в аэропорту "Борисполь".
    Встреча Порошенко с Солошенко и Афанасьевым. Видео
    Встреча Порошенко с Афанасьевым и Солошенко 
    18:31 14.06.2016
    378Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Во вторник самолет с осужденными в РФ украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко приземлился в аэропорту "Борисполь". Позже они встретились с президентом Петром Порошенко.
    Геннадий Афанасьев, Святослав Цеголко и Юрий Солошенко
    Самолет с Афанасьевым и Солошенко приземлился в "Борисполе"
    18:02 14.06.2016
    285Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    По сообщению средств массовой информации, самолет с украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенком приземлился в аэропорту "Борисполь".
    Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев
    Солошенко и Афанасьев будут помещены на стационарное лечение - СМИ
    17:52 14.06.2016
    65Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    По информации СМИ, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева поместят на стационарное лечение в отделение Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко во вторник встретится с Солошенко и Афанасьевым
    17:52 14.06.2016
    43Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Пресс-служба президента сообщает о планах главы государства провести встречу с с осужденными в РФ и помилованными украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко.
    Президент РФ В. Путин
    Путин подписал указы о помиловании Афанасьева и Солошенко
    17:12 14.06.2016
    117Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Как сообщили в пресс-службе, Путин подписал указы о помиловании Солошенко Юрия Даниловича и Афанасьева Геннадия Сергеевича, руководствуясь принципами гуманности.
    Виталий Диденко
    Российский самолет доставил украинцев Глищинскую и Диденко в Москву
    17:00 14.06.2016
    418Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Ранее сообщалось, что отбывающих в РФ заключение украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева меняют на одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко.
    Святослав Цеголко, Ирина Геращенко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев
    Кого вернут после Солошенко и Афанасьева. Комментарий эксперта
    16:50 14.06.2016
    731Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Почему освободили Афанасьева и Солошенко, ведутся ли переговоры относительно возвращения других заключенных украинцев, и кто входит в так называемый "московский список". Об этом сообщил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.
    Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев, Ирина Геращенко и Святослав Цеголко (слева направо)
    Обнародовано фото Солошенко и Афанасьева в украинском самолете
    15:27 14.06.2016
    187Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Петр Порошенко встретится с Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым в своей администрации во вторник в 17.00.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: Афанасьев и Солошенко летят в Украину
    15:14 14.06.2016
    360Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    В СМИ во вторник сообщали, что для возвращения Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, которые отбывают тюремное наказание в России, в Москву может вылететь борт Минобороны Украины.
    Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев
    Возвращение. Солошенко и Афанасьев: кто они
    13:04 14.06.2016
    2831Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    Обмен двух осужденных в РФ украинцев – Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко – планируется провести в середине дня, 14 июня, но срок может сдвигаться, сообщил СМИ источник в Администрации президента Украины.
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