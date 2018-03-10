По словам грузинского министра по делам беженцев Созара Субари, когда Украина решит вопрос "своего бывшего гражданина и губернатора внутри своей правовой среды, после этого встанет вопрос о том, экстрадировать его в Грузию или нет".
Согласно комментарию к посту в Facebook журналиста Радио Свобода Антона Наумлюка, мать заключенного в России украинца из Крыма Геннадия Афанасьева Ольга ожидает, что их вместе с Надеждой Савченко передадут Украине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".