наверх
10.03.201819:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    экстрадиция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Михаил Саакашвили в суде
    В Грузии сообщили, когда Украина решит вопрос экстрадиции Саакашвили
    19:32 11.12.2017
    681Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам грузинского министра по делам беженцев Созара Субари, когда Украина решит вопрос "своего бывшего гражданина и губернатора внутри своей правовой среды, после этого встанет вопрос о том, экстрадировать его в Грузию или нет".
    Геннадий Афанасьев
    Еще один заключенный в РФ украинец подписал документы на экстрадицию
    20:17 01.05.2016
    253Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Согласно комментарию к посту в Facebook журналиста Радио Свобода Антона Наумлюка, мать заключенного в России украинца из Крыма Геннадия Афанасьева Ольга ожидает, что их вместе с Надеждой Савченко передадут Украине.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги