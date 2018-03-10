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    Ильми Умеров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Главные события 27 октября в фотографиях 
    18:01 27.10.2017
    124Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
    Ахтем Чийгоз
    Умеров и Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь"
    14:27 27.10.2017
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    Сообщается, что лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь" из Турции.
    Ахтему Чийгоз
    Выяснилось, когда в Украину прибудут помилованные заместители главы Меджлиса
    22:10 26.10.2017
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    Как сообщила и.о. министра информационной политики, в пятницу состоится "пресс-конференция освобожденных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза".
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    Осужденных в Крыму замов главы Меджлиса передали Турции
    15:16 25.10.2017
    1084
    По словам Мустафы Джемилева, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после чего самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в турецкую Анкару.
    Ильми Умеров. Архивное фото
    Госдеп США призвал РФ немедленно освободить замглавы Меджлиса Умерова
    00:54 04.10.2017
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    Симферопольский районный суд в конце сентября приговорил обвиняемого в "призывах к сепаратизму" замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.
    Акция крымских татар под посольством РФ в Киеве
    Крымские татары вышли на акцию под посольство РФ в Киеве
    02:40 28.09.2017
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    Крымскотатарская молодежь под российским посольством в Киеве провела акцию в поддержку осужденного заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
    Ахтему Чийгоз
    ЕС призвал РФ освободить Чийгоза и снять обвинения с Умерова
    01:41 12.09.2017
    119
    Ахмет Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года и приговорен к 8 годам лишения свободы.
    Ильми Умеров
    Власти РФ внесли Умерова в список "террористов и экстремистов"
    21:12 30.12.2016
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    Дочь активиста Айше Умерова сообщила, что из-за сложившейся ситуации 29 декабря Ильми Умеров не смог уплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.
    Ильми Умеров
    Умерова вызвали на допрос
    15:13 28.09.2016
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    Сам Умеров в Facebook сообщил, что "пять минут назад из РОВД принесли повестку, согласно которой, я через 15 мин должен явиться к майору полиции Левых Г.В. в каб 403".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко попросил Меркель о лечении Умерова в Германии
    15:25 17.09.2016
    573Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились продолжить координировать усилия для выполнения минских договоренностей.
    Ильми Умеров
    Умеров: крымские татары не будут голосовать на выборах в Госдуму РФ
    11:23 11.09.2016
    16192
    Умеров заявил, что большинство крымских татар участия в выборах принимать не будут: "Мы их к этому призываем. Организация выборов на оккупированных территориях приведет к тому, что выборы во всей РФ придется признавать недействительными".
    Ильми Умеров
    Умеров заявил, что останется в Крыму при любых обстоятельствах
    22:10 10.09.2016
    4425Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как заявил Умеров, если бы его не признали здоровым, можно было бы закрыть уголовное дело и дискредитировать его лично и структуру, которую он представляет, и весь крымскотатарский народ.
    Ильми Умерова отпустили из крымской психиатрии
    Ильми Умерова выпустили из крымской психиатрии 
    13:14 07.09.2016
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    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров вышел из крымской психиатрии, где принудительно проходил психиатрическую экспертизу по решению суда.
    Акция Посольства Украины в Словении в поддержку Ильми Умерова
    В нескольких странах прошли акции в поддержку Умерова
    20:59 03.09.2016
    282Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно информации, в центре столицы Чехии Праги несколько десятков человек, среди которых были граждане Украины, Чехии и России, собрались под сине-желтым флагом с фотографиями крымскотатарского активиста и под лозунгом FreeUmerov.
    В Киеве устроили акцию в поддержку Умерова
    В Киеве устроили акцию в поддержку Умерова
    12:05 03.09.2016
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    По словам дочери Умерова, подобные акции пройдут также во многих европейских городах: "Сегодня акции будут во многих европейских городах, а также в Канаде".
    Ильми Умеров
    В ФСБ пообещали освободить Умерова
    06:28 03.09.2016
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    Как отмечается, задержанного ФСБ заместителя главы крымско-татарского Меджлиса Ильми Умерова могут освободить в среду, 7 сентября.
    Ильми Умеров
    Следователя по делу замглавы Меджлиса обвинили в превышении полномочий
    21:32 21.08.2016
    221Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Заявления поданы по фактам незаконного помещения Ильми Умерова на стационарную психиатрическую экспертизу, оказания давления на его лечащих врачей с целью досрочного прекращения госпитализации, прокомментировал адвокат Николай Полозов.
    Наручники
    Борьба с терроризмом в Крыму. Кому выгодно повторение Чечни?
    13:54 14.05.2016
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    12 мая в Бахчисарае (Крым) сотрудники ФСБ задержали активистов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Один из них якобы "организовывал террористическую деятельность" и якобы "склонил троих местных жителей" к соучастию в таковой.
    Ильми Умеров
    Члену Меджлиса крымских татар Умерову вручили подписку о невыезде
    23:55 12.05.2016
    109Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.
    Блокада Крыма
    Заместитель главы Меджлиса: в Крыму растут цены на продукты
    10:46 22.09.2015
    1055Энергоблокада: Крым без электричества
    Как отметил заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров, на данный момент говорить о нехватке на полуострове каких-либо продуктов питания из-за блокады Крыма пока рано, однако продовольствие дорожает.
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