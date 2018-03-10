Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
По словам Мустафы Джемилева, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после чего самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в турецкую Анкару.
Умеров заявил, что большинство крымских татар участия в выборах принимать не будут: "Мы их к этому призываем. Организация выборов на оккупированных территориях приведет к тому, что выборы во всей РФ придется признавать недействительными".
Согласно информации, в центре столицы Чехии Праги несколько десятков человек, среди которых были граждане Украины, Чехии и России, собрались под сине-желтым флагом с фотографиями крымскотатарского активиста и под лозунгом FreeUmerov.
Заявления поданы по фактам незаконного помещения Ильми Умерова на стационарную психиатрическую экспертизу, оказания давления на его лечащих врачей с целью досрочного прекращения госпитализации, прокомментировал адвокат Николай Полозов.
12 мая в Бахчисарае (Крым) сотрудники ФСБ задержали активистов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Один из них якобы "организовывал террористическую деятельность" и якобы "склонил троих местных жителей" к соучастию в таковой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".