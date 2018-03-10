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    политзаключенные

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Акция в поддержку украинских политзаключенных в аэропорту Одессы
    В аэропортах мира прошли акции в поддержку украинских политзаключенных
    18:47 26.11.2017
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    Акции под названием "Напрасное ожидание" прошли в аэропортах: Праги, Бухареста, Хельсинки, Варшавы, Риги, Астаны. Акции приурочены ко Дню рождения удерживаемого в России Александра Кольченко.
    Акция Посольства Украины в Словении в поддержку Ильми Умерова
    В нескольких странах прошли акции в поддержку Умерова
    20:59 03.09.2016
    282Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно информации, в центре столицы Чехии Праги несколько десятков человек, среди которых были граждане Украины, Чехии и России, собрались под сине-желтым флагом с фотографиями крымскотатарского активиста и под лозунгом FreeUmerov.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко
    Все средства хороши: политзаключенные, как способ для пиара
    19:41 12.03.2016
    444Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что наиболее активными ньюсмейкерами по делу Надежды Савченко были партия "Батькивщина" и президент Петр Порошенко, а сейчас и другие политики вступают в игру.
    Руслан Коцаба в суде. Архивное фото
    Руслан Коцаба, эксклюзивное интервью: за мир можно и жизнь отдать
    08:20 17.09.2015
    15000СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Уже 8 месяцев в СИЗО Ивано-Франковска пребывает журналист Руслан Коцаба, выступивший против войны и мобилизации и обвиненный в госизмене. Изменились ли взгляды публициста, каким он видит свой приговор, Руслан рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Украина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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