Согласно информации, в центре столицы Чехии Праги несколько десятков человек, среди которых были граждане Украины, Чехии и России, собрались под сине-желтым флагом с фотографиями крымскотатарского активиста и под лозунгом FreeUmerov.
Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что наиболее активными ньюсмейкерами по делу Надежды Савченко были партия "Батькивщина" и президент Петр Порошенко, а сейчас и другие политики вступают в игру.
Уже 8 месяцев в СИЗО Ивано-Франковска пребывает журналист Руслан Коцаба, выступивший против войны и мобилизации и обвиненный в госизмене. Изменились ли взгляды публициста, каким он видит свой приговор, Руслан рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".