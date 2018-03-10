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    Ночные волки (байкерский клуб)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Участники мотоклуба Ночные волки. Архивное фото
    "Ночные волки" везут в Берлин флаги ЛНР и ДНР
    20:55 05.05.2017
    385
    Президент отделения клуба "Донбасс" Виталий Кишкинов сообщил, что кроме помимо флагов самопровозглашенных республик, для доставки в Берлин были переданы письма ветеранов войны, которые сейчас живут на Донбассе.
    Участники мотоклуба Ночные волки возложили цветы к мемориалу Курган Славы в Минске
    Российские байкеры из клуба "Ночные волки" прибыли в Польшу
    02:12 01.05.2017
    357
    В настоящее время "Ночные волки" направляются в Варшаву, где возложат цветы к могиле Неизвестного солдата на мемориальном военном кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу.
    Мотопробег Ночных волков
    МИД Польши прокомментировал мотопробег "Ночных волков" до Берлина
    07:57 29.04.2017
    831
    С МИД отметили, что решение о возможном въезде на территорию Польши конкретных лиц принимает Пограничная служба на основании оценки ситуации с безопасностью и общественным порядком.
    Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото
    Байкерский клуб "Ночные волки" открывает отделение в ДНР
    13:26 17.03.2017
    159
    Как отметил лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург), "Ночные волки" хотят помочь жителям самопровозглашенной ДНР в "интеграционных процессах".
    Участники мотопробега клуба Ночные волки. Архивное фото
    "Ночные волки" заявили о бездействии полиции при нападении в Харькове
    20:43 15.05.2016
    1913
    Согласно информации, которую озвучил РИА Новости представитель мотоклуба "Ночные волки" Владимир Смирнов, в окна больницы, где лежат раненые байкеры, неизвестные кидают камни.
    Трептов-парк в Берлине
    "Ночные волки" у памятника Воину-освободителю в Берлине 
    04:49 10.05.2016
    746День Памяти и День Победы в Украине
    День Победы отмечают у памятника Воину-освободителю в Берлине. В понедельник в Трептов-парк пришла самая разнообразная публика - от дипломатов и русскоязычных эмигрантов до участников байкерского клуба "Ночные волки".
    Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото
    "Ночные волки" пересекли границу Германии - ТВ
    06:26 09.05.2016
    429День Памяти и День Победы в Украине
    Чешско-немецкую границу "Ночные волки" пересекли на 80 мотоциклах и пяти автомобилях сопровождения. Никаких инцидентов в ходе прохождения границы не отмечено.
    Ночных волков в Праге встретили флагами Украины и непристойными жестами
    "Ночных волков" в Праге встретили флагами Украины и непристойными жестами
    08:51 08.05.2016
    2214
    На видео видно, что байкерам устроили отнюдь не теплый прием. Вдоль дороги, по которой ехали мотоциклисты, выстроилась колонна противников мотопробега. Они выкрикивали "ганьба" и показывали неприличные жесты.
    Участники мотопробега клуба Ночные волки. Архивное фото
    Пограничники обещают не пускать в Украину "Ночных волков"
    15:22 04.05.2016
    698
    В прошлом году Госпогранслужба не пропустила на территорию Украины почти 60 иностранных граждан на мотоциклах, которые могли принять участие в "дестабилизации ситуации" в стране, добавили в ведомстве.
    Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото
    В Белоруссии потребовали запретить "Ночных волков" из РФ
    23:38 03.05.2016
    339
    В партии "Белорусский народный фронт" возмущены словами президента мотоклуба Александра Залдостанова, что "Беларусь - это Россия". Такое заявление он сделал, находясь на территории этого государства.
    Ночные волки на границе Польши. Видео
    "Ночные волки" на границе с Польшей 
    03:42 03.05.2016
    324
    Посольство РФ в Польше пока не обладает информацией о задержании членов мотоклуба "Ночные волки" на территории страны. Ранее СМИ сообщили, что в Польше задержаны несколько членов "Ночных волков".
    Участники мотопробега клуба Ночные волки. Архивное фото
    "Ночные волки" могут обжаловать запрет на въезд в Польшу - погранслужба
    07:59 02.05.2016
    906
    В группу байкеров входила одна гражданка России, четыре гражданина Словакии и двое граждан Германии, всем байкерам было вручено письменное решение по данному вопросу, которое может быть обжаловано.
    Участники мотопробега клуба Ночные волки. Архивное фото
    "Ночных волков" не пустили в Польшу
    19:54 01.05.2016
    291
    Согласно информации, из Белоруссии в Польшу проследовали семеро человек, в том числе четверо граждан Словакии, двое граждан Германии и одна россиянка. Всех вернули обратно.
    Участники мотопробега клуба Ночные волки. Архивное фото
    "Ночные волки" в честь Дня Победы отправятся в Европу
    03:17 08.04.2016
    170
    По словам руководителя мотомарша "Дороги Победы – на Берлин" Андрея Бобровского, в этом году колонна будет более многочисленной, у всех байкеров "на руках шенгенские визы".
    Ополченцы в районе Луганска
    Американским журналистам проведут экскурсию в ЛНР
    20:10 17.07.2015
    175Демилитаризация Донбасса
    Мотоциклисты "Ночных волков" провезут американских гостей по местам боевых действий, скорее всего это будут места прошлогодних боев между ополченцами и ВСУ в Новосветловке.
    Мотопробег Ночных волков
    "Ночные волки" подали в суд на погранслужбу Польши
    02:44 18.06.2015
    192
    "Ночные волки" требуют, чтобы польский суд признал действия Пограничной стражи бесправными, требуют аннулировать в паспортах печати о запрете въезда и восстановить визы.
    Мотопробег Ночных волков
    Выдача "Ночным волкам" 266 га земли в Севастополе приостановлена
    00:48 24.05.2015
    198Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Как пояснили городские власти, приостановление действия постановления об аренде участка позволит "тщательнее подойти ко всей документации района горы Гасфорта.
    Ополченцы на танке в центре Донецка
    Донбасс на грани мира готовится к войне
    18:21 17.05.2015
    3923Донбасс. Замороженный конфликт
    Несмотря на минский диалог о возвращении непризнанных Луганской и Донецкой республик под юрисдикцию Украины, в них продолжается формирование собственных атрибутов государственности.
    Старт мотопробега Ночные волки
    Мотопробег "Ночных волков" в честь 70-летия Победы завершился в Луганске
    12:44 16.05.2015
    465
    Как заявил президент мотоклуба Александр Залдостанов, "Луганск - завершающая точка мотопробега", "это для нас финальная точка в торжественных мероприятиях в честь 70-летия Дня Победы".
    Ночные волки. Архивное фото
    "Ночные волки" хотят судиться с властями Германии
    03:43 06.05.2015
    123
    В ближайшее время мы подадим иск в суд Германии об оспаривании запрета на въезд для "Ночных волков", аннулирования виз, а также о депортации наших байкеров, заявил лидер мотоклуба Залдостанов.
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