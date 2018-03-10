Президент отделения клуба "Донбасс" Виталий Кишкинов сообщил, что кроме помимо флагов самопровозглашенных республик, для доставки в Берлин были переданы письма ветеранов войны, которые сейчас живут на Донбассе.
День Победы отмечают у памятника Воину-освободителю в Берлине. В понедельник в Трептов-парк пришла самая разнообразная публика - от дипломатов и русскоязычных эмигрантов до участников байкерского клуба "Ночные волки".
На видео видно, что байкерам устроили отнюдь не теплый прием. Вдоль дороги, по которой ехали мотоциклисты, выстроилась колонна противников мотопробега. Они выкрикивали "ганьба" и показывали неприличные жесты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".