По данным полиции, в ходе расследования получены доказательства причастности Константина Малофеева к совершению преступления по части 5 статьи 260 УК Украины - "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Москва не оставит без реакции принятие США закона "О поддержке Украины", решение об ответе примет в зависимости от того, как в Вашингтон распорядится новым законом, заявили в МИД РФ в пятницу, за несколько часов до введения новых санкций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".