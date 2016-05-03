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    В Белоруссии потребовали запретить "Ночных волков" из РФ

    (обновлено: )33941
    В партии "Белорусский народный фронт" возмущены словами президента мотоклуба Александра Залдостанова, что "Беларусь - это Россия". Такое заявление он сделал, находясь на территории этого государства.
    Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МИНСК, 3 мая — РИА Новости Украина. Белорусская оппозиция требует признать российский мотоклуб "Ночные волки" экстремистской организацией, говорится в заявлении партии "Белорусский народный фронт" (БНФ).

    Ночные волки на границе Польши. Видео
    Канал RT на Youtube
    "Ночные волки" на границе с Польшей

    Как пояснили в БНФ, 30 апреля президент мотоклуба Александр Залдостанов, находясь в Белоруссии, сказал, что "Беларусь — это Россия".

    "Председатель партии БНФ просит генерального прокурора во исполнение закона "О противодействии экстремизму" обратиться в Верховный суд с заявлением о признании "Ночных волков" экстремистской организацией и запретить их деятельность на территории Белоруссии", — отметили в БНФ. Соответствующее заявление было 3 мая направлено председателем партии Алексеем Янукевичем.

    В партии считают, что заявление Залдостанова может быть направлено на "непризнание Республики Беларусь как независимого государства" и "подрыв территориальной целостности государства".

    Российские байкеры из клуба "Ночные волки" в эти дни совершают мотопробег из Москвы в Берлин в честь Дня Победы.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов во время посещения мемориального комплекса "Брестская крепость" в городе Бресте в рамках мотопробега из Москвы в Берлин в честь дня Победы

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