В Белоруссии потребовали запретить "Ночных волков" из РФ

МИНСК, 3 мая — РИА Новости Украина. Белорусская оппозиция требует признать российский мотоклуб "Ночные волки" экстремистской организацией, говорится в заявлении партии "Белорусский народный фронт" (БНФ).

Как пояснили в БНФ, 30 апреля президент мотоклуба Александр Залдостанов, находясь в Белоруссии, сказал, что "Беларусь — это Россия".

"Председатель партии БНФ просит генерального прокурора во исполнение закона "О противодействии экстремизму" обратиться в Верховный суд с заявлением о признании "Ночных волков" экстремистской организацией и запретить их деятельность на территории Белоруссии", — отметили в БНФ. Соответствующее заявление было 3 мая направлено председателем партии Алексеем Янукевичем.

В партии считают, что заявление Залдостанова может быть направлено на "непризнание Республики Беларусь как независимого государства" и "подрыв территориальной целостности государства".

Российские байкеры из клуба "Ночные волки" в эти дни совершают мотопробег из Москвы в Берлин в честь Дня Победы.