"Ночные волки" на границе с Польшей

"Пока не можем ничего подтвердить", — сообщил сотрудник посольства РФ в Польше.

Российские байкеры из клуба "Ночные волки" совершают мотопробег из Москвы в Берлин в честь Дня Победы. Варшава ранее отказала во въезде на свою территорию участникам клуба. Байкеры заявляли, что попытаются продолжить свое путешествие в сторону Берлина и пересечь границу Белоруссии с Польшей. В воскресенье представитель брестской пограничной группы сообщил РИА Новости, что польские пограничники не пропустили на свою территорию семерых представителей "Ночных волков", при этом шесть из них являются гражданами стран ЕС.

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МИД РФ заявлял, что расценивает отказ Варшавы на въезд российских мотоциклистов как циничный и злонамеренный жест, направленный на ухудшение двусторонних отношений.

Видео размещено в интернете на канале RT на Youtube.