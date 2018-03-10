По словам главы МИД Чехии Лубомира Заоралека, он хочет обсудить со своими коллегами ситуацию в ЕС и позиции своих стран перед намеченным на среду в Брюсселе неформальным саммитом глав 27 стран Европейского союза.
Глава чешской дипломатии Лубомир Заоралек заявил, что европейская общественность не позволит принять Украину в состав Евросоюза до тех пор, пока госсредства в этой стране заканчивают свой путь в карманах олигархов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".