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    МИД Чехии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Государственный флаг Чешской республики
    МИД Чехии: нелепо говорить про референдум о выходе страны из ЕС
    22:34 02.07.2017
    248
    Как заявил глава МИД Чехии Лубомир Заоралек, после Brexit возникли большие проблемы для Великобритании, касающиеся, например, приостановки иностранных инвестиций или роста инфляции.
    Лубомир Заоралек
    Главы МИД Вышеградской четверки, а также Франции и ФРГ обсудят Brexit в Праге
    04:39 27.06.2016
    82Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам главы МИД Чехии Лубомира Заоралека, он хочет обсудить со своими коллегами ситуацию в ЕС и позиции своих стран перед намеченным на среду в Брюсселе неформальным саммитом глав 27 стран Европейского союза.
    Флаг Чехии
    Чехия поддерживает введение ЕС безвизового режима для Украины - МИД
    18:38 19.12.2015
    724Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Киев поднял вопрос проблематичности для граждан Украины регистрации в электронной системе visapoint.eu для подачи визовых ходатайств в посольство Чехии в Киеве.
    Лубомир Заоралек
    Глава МИД Чехии рассказал о дальнейшей судьбе антироссийских санкций
    21:00 14.06.2015
    2202Новые санкции в отношении России.
    По словам главы МИД Чехии, если окажется, что все стороны конфликта в Украине придерживаются минских соглашений, то можно будет пойти по пути постепенного ослабления санкций.
    Дом профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    МИД Чехии осудил заявления одного из чиновников о событиях в Одессе 2 мая
    22:18 27.04.2015
    295Столкновения в Одессе
    Уполномоченный чешского правительства по вопросам энергобезопасности Вацлав Бартушка в интервью СМИ охарактеризовал действия противников "антимайдана" в Одессе как "решительные".
    Лидер клуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото
    Провокацией назвали в МИД Чехии проезд через страну байкеров из России
    01:59 17.04.2015
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    Члены российского мотоклуба "Ночные волки" решили отметить 70-летие победы советского народа над фашизмом мотопробегом от Москвы до Берлина. Из Москвы около 40 его участников выедут 25 апреля.
    Чехия
    Решение о продлении санкций против РФ нужно принимать в июне - МИД Чехии
    17:27 16.03.2015
    78
    Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек считает, что продление секторальных санкций в отношении России лучше отложить до июня, когда состоится саммит ЕС.
    Любомир Заоралек
    МИД и Минпром Чехии опровергли поставки оружия в Украину
    02:43 20.02.2015
    119
    Ведомства Чехии заявили, что начиная с весны 2014 года не выдавали лицензий на вывоз оружия в Украину. Последние разрешительные документы датированы 2013 годом.
    Флаг Чехии
    МВД и МИД Чехии начали процесс репатриации этнических чехов из Украины
    23:15 04.02.2015
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    На первом этапе возможности для переселения этнических чехов будут предоставлены жителям восточных областей Украины.
    Флаг Чехии
    МИД Чехии призвал Запад добиваться дипломатического решения в Донбассе
    01:59 26.01.2015
    138Будет ли мир на Донбассе?
    Кроме того, Лубомир Заоралек не исключил, что Евросоюз в будущем мог бы ввести дальнейшие санкции против России.
    Чехия
    Методы допросов ЦРУ неприемлемы - глава МИД Чехии
    17:28 12.12.2014
    55
    Глава чешского внешнеполитического ведомства Лубомир Заоралек заявил, что пытки, которые ЦРУ использовало при допросах людей, подозреваемых в терроризме, неприемлимы.
    Флаги Евросоюза
    Чехия поддерживает расширение индивидуальных санкции ЕС против РФ
    09:51 17.11.2014
    114Новые санкции в отношении России.
    Глава внешнеполитического ведомства Чехии Лубомир Заоралек считает, что индивидуальные санкции ЕС против РФ должны быть расширены.
    Лубомир Заоралек
    Чехия пообещала снабдить Ливан вооружением и боеприпасами
    02:44 13.11.2014
    63
    Лубомир Заоралек добавил, что Прага могла бы поступить так же, как в случае с недавними поставками вооружений иракским курдам.
    Доллары
    Украина не войдет в ЕС, пока из бюджета раскрадываются миллионы - Чехия
    17:52 30.10.2014
    220Реакция в мире на события в Украине
    Глава чешской дипломатии Лубомир Заоралек заявил, что европейская общественность не позволит принять Украину в состав Евросоюза до тех пор, пока госсредства в этой стране заканчивают свой путь в карманах олигархов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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