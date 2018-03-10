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    Европейский (банк)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Гривны
    Совет по финансовой стабильности создан в Украине
    16:53 24.03.2015
    207Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Совет будет работать в связке с международными финансовыми организациями и регуляторами, в частности, с Европейским советом по системным рискам, Банком международных расчетов, Международным валютным фондом и Всемирным банком.
    Украинские военные в Благодатном близ Дебальцево
    Хроника 18 марта: демобилизация и повышение тарифов в Украине
    09:20 19.03.2015
    1195Особый статус Донбасса
    В Украине начинается демобилизация военных, кроме того Рада продлила срок службы военных в особый период. Также Киев официально обратился в ЕС с просьбой о развертывании миротворцев.
    Доллары США в руках кассира. Архивное фото
    Кредитная программа ЕС для бизнеса не будет работать без реформ – эксперт
    21:10 19.02.2015
    330МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    Заместитель председателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Виталий Андреев считает, что для того, чтобы кредиты эффективно работали, в Украине нужно создать необходимые условия.
    Представительство МВФ в Украине
    Новая программа МВФ для Украины и резкое удорожание услуг ЖКХ с апреля
    11:30 25.01.2015
    9647
    После Давоса Украину ожидает новый этап отношений с Международным валютным фондом (МВФ).
    Доллары и евро. Архивное фото
    Курс евро к доллару обновил минимум с осени 2003 г
    17:19 22.01.2015
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    Европейский Центробанк в четверг объявил о том, что в марте будет запущена расширенная программа количественного смягчения, в рамках которой будут выкупаться облигации на 60 миллиардов евро в месяц.
    Международный валютный фонд
    Глава МВФ призывает расширить международную помощь Украине
    18:58 15.01.2015
    966
    Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила, что Украине просто необходима более широкая международная поддержка.
    Владимир Гройсман
    Рада подготовит новые законопроекты по реформам - Гройсман
    12:18 12.01.2015
    94
    Законопроекты ро реформам будут подготовлены парламентом в ближайшее время.
    Денис Пушилин
    Кризис в Украине окажет минимальное влияние на развитие "ДНР" - Пушилин
    17:46 07.01.2015
    337Мир в Донбассе. Попытка №2
    Официальный представитель "ДНР" на переговорах контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе Денис Пушилин уточнил, что экономическая ситуация в Украине стала поводом для обретения автономии региона.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Биржи Европы закрылись в плюсе
    19:41 22.10.2014
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    Рост европейских биржевых индексов продолжился в среду после заявлений ЕЦБ во вторник о покупке обеспеченных ценных бумаг и новости о готовности регулятора рассмотреть возможность выкупа корпоративных облигаций на вторичном рынке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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