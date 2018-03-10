Совет будет работать в связке с международными финансовыми организациями и регуляторами, в частности, с Европейским советом по системным рискам, Банком международных расчетов, Международным валютным фондом и Всемирным банком.
Заместитель председателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Виталий Андреев считает, что для того, чтобы кредиты эффективно работали, в Украине нужно создать необходимые условия.
Официальный представитель "ДНР" на переговорах контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе Денис Пушилин уточнил, что экономическая ситуация в Украине стала поводом для обретения автономии региона.
Рост европейских биржевых индексов продолжился в среду после заявлений ЕЦБ во вторник о покупке обеспеченных ценных бумаг и новости о готовности регулятора рассмотреть возможность выкупа корпоративных облигаций на вторичном рынке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".