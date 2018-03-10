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    Нидерладны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    В Голландии кот заходит в дом с помощью идентификации морды
    Голландец создал устройство по распознаванию морды кота
    12:43 02.03.2018
    155
    Инженер из Амстердама Аркайц Гарро за 50 долларов создал устройство из мини-компьютера с камерой, а также датчиков распознавания изображений и движений.
    Михаил Саакашвили с супругой в суде
    Власти Нидерландов подтвердили выдачу визы Саакашвили
    18:26 21.12.2017
    1260Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По данным СМИ, власти Нидерландов подтвердили, что Саакашвили получил визу на основании права на "воссоединение семьей", поскольку женат на нидерландской подданной Сандре Рулофс, у супругов двое детей.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили получил пакет документов для выезда в Нидерланды - СМИ
    11:00 20.12.2017
    1389Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Как сообщается, на прошлой неделе, после выхода из следственного изолятора, лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ходил в посольство Голландии.
    Владимир Корнилов
    Корнилов: выборы в Германии повторили ситуацию в Голландии
    15:05 25.09.2017
    572Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    В Голландии формирование коалиции продолжается до сих пор, хотя прошло уже больше полугода после выборов, напоминает политолог Владимир Корнилов. Он уверен, что Меркель придется столкнуться с не меньшим количеством проблем в этом вопросе.
    Еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Украину 18 июня 2015 г.
    Хан ожидает скорой ратификации Нидерландами ассоциации ЕС с Украиной
    11:38 27.03.2017
    265Европа открывает для украинцев свои границы
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан ожидает "заключительного фрагмента паззла" в завершении ратификации соглашения об ассоциации с Украиной в течение двух следующих недель.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    О чем говорят в мире: выборы в Нидерландах, блокирование указа Трампа
    14:26 16.03.2017
    236
    Жители Нидерландов выбрали парламент страны, теракт в Дамаске унес жизни 35 человек, российских агентов и хакеров обвинили по делу об утечке данных Yahoo, а гавайский судья заблокировал запрет Трампа на въезд в США.
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Весна 2017: выборы и референдумы в Европе, которые изменят ее навсегда
    13:11 16.03.2017
    19265
    После шага Великобритании к жесткой фазе Brexit и первых шагов президента США Дональда Трампа, в 2017 году ожидается ряд ключевых выборов в Нидерландах, Франции, ФРГ, которые приведут к большей политической нестабильности.
    Герт Вильдерс. Архивное фото
    Голландия выбирает: победы Вильдерса, похоже, не боятся
    18:12 15.03.2017
    419Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Тот факт, что в ходе предвыборной кампании в лидеры выбился Герт Вильдерс, зависело от того, что голландцы после финансового кризиса испытывают опасения за собственное будущее, и заявления Вильдерса попали, так сказать, на "благодатную почву".
    Митинг в поддержку Эрдогана
    Тугой европейский узел вокруг Эрдогана и в итоге - изоляция Турции
    18:09 13.03.2017
    429Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Европейцы не приемлют характера выступлений и агитации Эрдогана и его сторонников, так как часто они идут вразрез с европейскими ценностями, считают многие эксперты.
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польша раскритиковала требования Нидерландов к ЕС по Украине
    14:53 13.12.2016
    2078Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский анонсировал контакты с Киевом по вопросу Соглашения об ассоциации с Украиной. Требования Нидерландов будут обсуждаться во время саммита ЕС 15 декабря.
    Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте
    Проект об отказе Нидерландов поддержать СА с Украиной могут внести в понедельник - Рютте
    15:35 28.10.2016
    1985Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что отказ от ратификации соглашения станет ошибкой и приведет к ослаблению единства Европы, но у него не останется другого выбора, кроме как внести этот законопроект.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Генсек НАТО приветствует результаты расследования крушения MH17
    23:13 28.09.2016
    115Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    По словам Йенса Столтендерга, "уголовное расследование продолжается и нуждается в сотрудничестве всех государств в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166".
    Обломки самолета MH17
    Крушение Boeing-777 в Донецкой области. Справка
    03:47 28.09.2016
    2055Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. В результате крушения погибли 298 человек.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    The Guardian: международное расследование по MH17 докажет вину ополченцев
    23:08 27.09.2016
    4941Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как сообщают источники в дипломатических кругах, следователи предоставят точные данные местоположения Google, которые подтвердят, что система "Бук" была расположена на территории вблизи Снежного.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Кабмине раскритиковали позицию Нидерландов по ассоциации Украины и ЕС
    12:37 23.09.2016
    1593Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, нынешняя позиция Нидерландов по соглашению об ассоциации является недопустимым.
    Юзовское месторождение сланцевого газа в Украине
    Нидерландская Yuzgas вложит $200 млн в Юзовское месторождение
    16:49 10.08.2016
    786
    Ранее Yuzgas выиграла конкурс на реализацию проекта. Как сообщала "Надра Украины", победитель конкурса будет обязан инвестировать несколько сотен миллионов долларов в программу геологического изучения Юзовского участка.
    Флаг Нидерландов
    В Кабмине ожидают ратификации Нидерландами соглашения Украина-ЕС
    12:08 14.06.2016
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    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины напомнила, что именно отказ бывших украинских властей подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС стал поводом для Революции достоинства.
    Столкновения истребителей в Нидерландах. Видео
    Два швейцарских истребителя столкнулись в Нидерландах 
    01:52 10.06.2016
    147
    Инцидент произошел в четверг во второй половине дня перед авиашоу в голландском Леувардене. Один из самолетов разбился, однако его пилот успел катапультироваться.
    Часть реконструированной передней части фюзеляжа Boeing, сбитого под Донецком
    Сейф с материалами частного расследования о крушении МН17 изъяли в Цюрихе
    03:35 08.06.2016
    1595Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как сообщают СМИ, в присутствии следственной группы швейцарская полиция изъяла сейф в банке швейцарском Цюриха, в котором частный детектив Йозеф Реш хранил материалы.
    Флаги Евросоюза и Украины
    Нидерланды предлагают изъять несколько пунктов из соглашения Украина-ЕС
    02:26 08.06.2016
    805Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как сообщают СМИ со ссылкой на голландских дипломатов, речь идет об исключении из соглашения пункта о сотрудничестве между Украиной и ЕС в оборонной сфере, или, как минимум, о смягчении условий подобного сотрудничества.
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    В Голландии кот заходит в дом с помощью идентификации морды
    Голландец создал устройство по распознаванию морды кота
    12:43 02.03.2018
    155
    Инженер из Амстердама Аркайц Гарро за 50 долларов создал устройство из мини-компьютера с камерой, а также датчиков распознавания изображений и движений.
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