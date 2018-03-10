По данным СМИ, власти Нидерландов подтвердили, что Саакашвили получил визу на основании права на "воссоединение семьей", поскольку женат на нидерландской подданной Сандре Рулофс, у супругов двое детей.
В Голландии формирование коалиции продолжается до сих пор, хотя прошло уже больше полугода после выборов, напоминает политолог Владимир Корнилов. Он уверен, что Меркель придется столкнуться с не меньшим количеством проблем в этом вопросе.
Жители Нидерландов выбрали парламент страны, теракт в Дамаске унес жизни 35 человек, российских агентов и хакеров обвинили по делу об утечке данных Yahoo, а гавайский судья заблокировал запрет Трампа на въезд в США.
После шага Великобритании к жесткой фазе Brexit и первых шагов президента США Дональда Трампа, в 2017 году ожидается ряд ключевых выборов в Нидерландах, Франции, ФРГ, которые приведут к большей политической нестабильности.
Тот факт, что в ходе предвыборной кампании в лидеры выбился Герт Вильдерс, зависело от того, что голландцы после финансового кризиса испытывают опасения за собственное будущее, и заявления Вильдерса попали, так сказать, на "благодатную почву".
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что отказ от ратификации соглашения станет ошибкой и приведет к ослаблению единства Европы, но у него не останется другого выбора, кроме как внести этот законопроект.
Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. В результате крушения погибли 298 человек.
Ранее Yuzgas выиграла конкурс на реализацию проекта. Как сообщала "Надра Украины", победитель конкурса будет обязан инвестировать несколько сотен миллионов долларов в программу геологического изучения Юзовского участка.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины напомнила, что именно отказ бывших украинских властей подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС стал поводом для Революции достоинства.
Как сообщают СМИ со ссылкой на голландских дипломатов, речь идет об исключении из соглашения пункта о сотрудничестве между Украиной и ЕС в оборонной сфере, или, как минимум, о смягчении условий подобного сотрудничества.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".