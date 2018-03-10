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    Виллем-Александр, король Нидерландов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Король Нидерландов Виллем-Александр
    О чем пишут в мире: спецпрокурор США по РФ, тайная жизнь короля Нидерландов
    13:36 18.05.2017
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    Экс-глава ФБР стал специальным прокурором по якобы вмешательству РФ в выборы в США, Соединенные Штаты сохраняют статус-кво по Ирану, а Каннский кинофестиваль отмечает 70-ю годовщину.
    Король Нидерландов Виллем-Александр
    Король Нидерландов дважды в месяц "подрабатывает" пилотом
    22:43 17.05.2017
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    Виллем-Александр взошел на престол Оранжевого королевства в 2013 году, но и после этого не перестал дважды в месяц садиться за штурвал авиалайнера.
    Порошенко и король Нидерландов Виллем-Александр
    Порошенко и король Нидерландов обсудили безвизовый режим
    08:59 27.11.2015
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    По словам Порошенко, Украина будет надежным адвокатом жертв трагедии малайзийского "Боинга" МН17 и использует непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, чтобы держать этот вопрос среди ключевых тем повестки дня СБ ООН.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко в четверг начинает визит в Нидерланды
    09:09 26.11.2015
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    В планах президента Украины провести встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Ожидается, что Порошенко будет принять королем Нидерландов Виллемом-Александром.
    Виллем-Александр и Беатрикс. Архивное фото
    Нидерланды будут работать над свершением правосудия по катастрофе MH17 - король
    22:04 28.09.2015
    136Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Правительство Нидерландов будет неустанно работать над тем, чтобы в связи с этой трагедией свершилось правосудие, заявил король страны Виллем-Александр.
    Королевская семья на открытии нового парламентского года в Нидерландах
    Королевская семья на открытии нового парламентского года в Нидерландах 
    09:53 16.09.2015
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    Во вторник, 15 сентября, в Нидерландах состоялась церемония открытия нового парламентского года. На торжестве присутствовали король Виллем-Александр и королева Максима.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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