По словам Порошенко, Украина будет надежным адвокатом жертв трагедии малайзийского "Боинга" МН17 и использует непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, чтобы держать этот вопрос среди ключевых тем повестки дня СБ ООН.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.