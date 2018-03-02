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    Голландец создал устройство по распознаванию морды кота

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    Инженер из Амстердама Аркайц Гарро за 50 долларов создал устройство из мини-компьютера с камерой, а также датчиков распознавания изображений и движений.
    В Голландии кот заходит в дом с помощью идентификации морды
    Фото businessinsider.com

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Инженер из Амстердама (Нидерланды) Аркайц Гарро создал систему распознавания морды кота Бобиса, устройство прикреплено к двери балкона и позволяет автоматически впускать животное с улицы.

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    При создании устройство Гарро использовал мини-компьютер с камерой, а также датчики распознавания изображений и движений. По его словам, Бобис является соседским котом, однако ему всегда нравилось приходить в гости к семье Гарро.

    "Я хотел сделать устройство, которое позволило бы Бобису не ждать у порога, а иметь возможность быстро оказываться в помещении. Мы с женой впервые увидели этого кота на балконе несколько лет назад, и не знали, есть ли у него дом или он был бродячим. Для начала мы подружились с ним и он начал часто у нас бывать. Позже мы узнали, что у кота есть владелец, который жил в нескольких домах по соседству. Он признался, что очень рад "делиться" питомцем с нами, а также разработал график, согласно которому Бобис приходит в наш дом в определенное время", — рассказал изобретатель изданию Business Insider.

    Система распознавания прошла обучение на сотнях снимках котов и может достоверно определить, Бобис это или нет. Если устройство узнало кота, то оно отправляет уведомление Гарро о том, что необходимо открыть дверь. Мужчина признался, что потратил на создание технологии несколько часов работы и 50 долларов.

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