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    Общество

    ДНР заявила, что передала Нидерландам останки жертв крушения рейса МН17

    (обновлено: )4610
    В пятницу представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы малайзийского Boeing рейса МН-17, заявил представитель пресс-службы генеральной прокуратуры самопровозглашенной ДНР.
    Место крушения MH17
    REUTERS/Shamil Zhumatov

    ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали представителям Нидерландов фрагменты тел жертв крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявил журналистам представитель пресс-службы генеральной прокуратуры ДНР.

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    REUTERS Michael Kooren
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    "Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17", — сказал представитель прокуратуры, слова которого приводит РИА Новости.

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте в Давосе обсудил усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

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