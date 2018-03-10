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Чернухино (Луганская область)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
21
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Половина жителей разрушенного Чернухино уже летом вернутся в поселок
12:51 28.04.2015
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Год АТО: причины и следствия
Поселковый голова Чернухино Валерий Лацик сообщил, что свет и водоснабжение в населенном пункте восстановлены частично.
Как живет разрушенная в боях за Дебальцево чернухинская колония
05:20 26.03.2015
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Особый статус Донбасса
Во время обстрелов администрация колонии покинула ее, оставив заключенных на произвол судьбы. Большая часть из них сбежала, некоторые вернулись обратно. Сейчас в колонии проживает более ста человек.
Ополчение в Чернухино Луганской области
22:28 13.03.2015
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Донбасс - мир?
Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики.
Раздача еды в Чернухино
14:10 13.03.2015
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Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики. В населенном пункте крайне остро стоит продовольственная проблема.
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13:19 03.03.2015
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Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики. В населенном пункте крайне остро стоит продовольственная проблема.
Разбитая техника в Чернухино Луганской области
10:59 03.03.2015
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Донбасс: годовщина Минских соглашений
Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики. На улицах продолжает оставаться разбитая техника.
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Разрушенный поселок Чернухино в Луганской области
12:45 26.02.2015
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Губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил в пятницу, что поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики.
Чернухино под контролем ЛНР
23:43 20.02.2015
817
Украина: между миром и войной
Контролируемая Украиной территория Луганской области в результате боевых действий потеряла один населенный пункт — Чернухино Попаснянского района.
Москаль: поселок Чернухино перешел под контроль ЛНР
09:43 20.02.2015
3013
Украина: между миром и войной
Как сообщил Москаль, "украинские вооруженные силы были вынуждены покинуть поселок, туда зашли боевики ЛНР".
Москаль: в Луганской области потеряна связь с Чернухино и Троицким
11:56 19.02.2015
1461
После 15 февраля - мир или война
Согласно сообщению, связь с указанными населенными пунктами, которые находятся на дебальцевском плацдарме, пропала в среду. В тот же день в поселок была доставлена гумпомощь.
ЛНР: украинские силовики отступили из поселка Чернухино
18:34 18.02.2015
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Дебальцевский котел
По заявлениям представителей ЛНР, бои в Чернухино завершились, поселок занят ополченцами, которые вытеснили силы ВСУ и батальона "Айдар".
Силовики заявили, что их позиции в Донбассе обстреляли 15 раз за ночь
09:46 17.02.2015
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После 15 февраля - мир или война
Соответствующее заявление сделал представитель пресс-центра спецоперации Анатолий Стельмах. По его словам, обстрелу подверглись силовики на дебальцевском направлении.
ОБСЕ: перемирие в Донбассе соблюдается, несмотря на отдельные инциденты
20:52 16.02.2015
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После 15 февраля - мир или война
Мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает нарушения перемирия в Дебальцево и Чернухино, где продолжаются ожесточенные столкновения.
В Чернухино Луганской области не прекращается стрельба, жители не эвакуированы
11:02 11.02.2015
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Боевые действия на Донбассе
Подробности о ситуации в Луганской области радиостанция Голос Столицы узнала у специального корреспондента Надежды Чернухи.
Во вторник из Чернухино эвакуированы 34 человека - ЛНР
20:18 10.02.2015
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Боевые действия на Донбассе
В МЧС ЛНР заявили, что люди из Чернухино Луганской области доставлены на блокпост Зоринска и переданы в руки спасателей. Сотрудники МЧС ЛНР довезли людей в Алчевск и разместили их в общежитии №6.
Чернухино Луганской области под постоянными обстрелами, выехать очень тяжело
19:24 10.02.2015
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Боевые действия на Донбассе
Бывший глава Государственной пенитенциарной службы обсудил ситуацию в Чернухино, где колонию строгого режима покинули более трехсот заключенных.
В Чернухино разрушена колония, заключенные сбежали - Москаль
13:22 10.02.2015
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Боевые действия на Донбассе
Как отмечается, ограждение повреждено во многих местах, коммуникации и корпуса разрушены, многие заключенные разбежались кто куда.
ВСУ отступили на 4 км в районе Чернухино - представитель Киева в СЦКК
22:26 09.02.2015
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Боевые действия на Донбассе
При этом представитель самопровозглашенной Луганской народной республики при СЦКК заявил, что силы ЛНР провели эвакуацию из Чернухино.
ВСУ не дают "зеленый коридор" для эвакуации жителей Чернухино - глава ЛНР
16:58 09.02.2015
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Дебальцевский котел
По словам главы ЛНР, в субботу и воскресенье эвакуация дважды срывалась. Властям республики удалось вывезти 25 человек. Некоторым жителям удается выбраться из поселка самостоятельно.
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