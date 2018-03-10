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    Чернухино (Луганская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Раздача еды в Чернухино
    Половина жителей разрушенного Чернухино уже летом вернутся в поселок
    12:51 28.04.2015
    66Год АТО: причины и следствия
    Поселковый голова Чернухино Валерий Лацик сообщил, что свет и водоснабжение в населенном пункте восстановлены частично.
    Чернухинская исправительная колония. Видео
    Как живет разрушенная в боях за Дебальцево чернухинская колония 
    05:20 26.03.2015
    1572Особый статус Донбасса
    Во время обстрелов администрация колонии покинула ее, оставив заключенных на произвол судьбы. Большая часть из них сбежала, некоторые вернулись обратно. Сейчас в колонии проживает более ста человек.
    Ополчение в Чернухино
    Ополчение в Чернухино Луганской области 
    22:28 13.03.2015
    1118Донбасс - мир?
    Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики.
    Раздача еды в Чернухино
    Раздача еды в Чернухино 
    14:10 13.03.2015
    452
    Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики. В населенном пункте крайне остро стоит продовольственная проблема.
    Ситуация в Чернухино - выдача продовольствия
    Выдача хлеба в поселке Чернухино Луганской области 
    13:19 03.03.2015
    428
    Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики. В населенном пункте крайне остро стоит продовольственная проблема.
    Разбитая техника в Чернухино
    Разбитая техника в Чернухино Луганской области 
    10:59 03.03.2015
    1502Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики. На улицах продолжает оставаться разбитая техника.
    В Харькове во время шествия прогремел взрыв
    Теракт в Харькове: кто заложил бомбу под кресло Кернеса?
    13:45 26.02.2015
    7556Теракт в Харькове
    Жертвы кровавого теракта в Харькове еще не оплаканы, а смерть этих четверых человек уже используют в предвыборной борьбе за кресло мэра.
    Разрушенный поселок Чернухино
    Разрушенный поселок Чернухино в Луганской области 
    12:45 26.02.2015
    2163
    Губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил в пятницу, что поселок Чернухино перешел под контроль ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики.
    Ситуация в Чернухино
    Чернухино под контролем ЛНР 
    23:43 20.02.2015
    817Украина: между миром и войной
    Контролируемая Украиной территория Луганской области в результате боевых действий потеряла один населенный пункт — Чернухино Попаснянского района.
    Геннадий Москаль
    Москаль: поселок Чернухино перешел под контроль ЛНР
    09:43 20.02.2015
    3013Украина: между миром и войной
    Как сообщил Москаль, "украинские вооруженные силы были вынуждены покинуть поселок, туда зашли боевики ЛНР".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: в Луганской области потеряна связь с Чернухино и Троицким
    11:56 19.02.2015
    1461После 15 февраля - мир или война
    Согласно сообщению, связь с указанными населенными пунктами, которые находятся на дебальцевском плацдарме, пропала в среду. В тот же день в поселок была доставлена гумпомощь.
    Ополчение ЛНР
    ЛНР: украинские силовики отступили из поселка Чернухино
    18:34 18.02.2015
    1824Дебальцевский котел
    По заявлениям представителей ЛНР, бои в Чернухино завершились, поселок занят ополченцами, которые вытеснили силы ВСУ и батальона "Айдар".
    Украинские военные близ Дебальцево
    Силовики заявили, что их позиции в Донбассе обстреляли 15 раз за ночь
    09:46 17.02.2015
    66После 15 февраля - мир или война
    Соответствующее заявление сделал представитель пресс-центра спецоперации Анатолий Стельмах. По его словам, обстрелу подверглись силовики на дебальцевском направлении.
    Представители ОБСЕ в Мариуполе
    ОБСЕ: перемирие в Донбассе соблюдается, несмотря на отдельные инциденты
    20:52 16.02.2015
    319После 15 февраля - мир или война
    Мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает нарушения перемирия в Дебальцево и Чернухино, где продолжаются ожесточенные столкновения.
    Обстрел города Счастье Луганской области
    В Чернухино Луганской области не прекращается стрельба, жители не эвакуированы
    11:02 11.02.2015
    411Боевые действия на Донбассе
    Подробности о ситуации в Луганской области радиостанция Голос Столицы узнала у специального корреспондента Надежды Чернухи.
    Эвакуация мирных жителей из городов, где ведутся боевые действия. Архивное фото
    Во вторник из Чернухино эвакуированы 34 человека - ЛНР
    20:18 10.02.2015
    118Боевые действия на Донбассе
    В МЧС ЛНР заявили, что люди из Чернухино Луганской области доставлены на блокпост Зоринска и переданы в руки спасателей. Сотрудники МЧС ЛНР довезли людей в Алчевск и разместили их в общежитии №6.
    Ситуция в Чернухино
    Чернухино Луганской области под постоянными обстрелами, выехать очень тяжело
    19:24 10.02.2015
    1107Боевые действия на Донбассе
    Бывший глава Государственной пенитенциарной службы обсудил ситуацию в Чернухино, где колонию строгого режима покинули более трехсот заключенных.
    Губернатор Луганской области Геннадий Москаль
    В Чернухино разрушена колония, заключенные сбежали - Москаль
    13:22 10.02.2015
    527Боевые действия на Донбассе
    Как отмечается, ограждение повреждено во многих местах, коммуникации и корпуса разрушены, многие заключенные разбежались кто куда.
    Ситуция в Чернухино. Архивное фото
    ВСУ отступили на 4 км в районе Чернухино - представитель Киева в СЦКК
    22:26 09.02.2015
    413Боевые действия на Донбассе
    При этом представитель самопровозглашенной Луганской народной республики при СЦКК заявил, что силы ЛНР провели эвакуацию из Чернухино.
    Автомобиль переселенцев с белой ленточкой из Дебальцево
    ВСУ не дают "зеленый коридор" для эвакуации жителей Чернухино - глава ЛНР
    16:58 09.02.2015
    192Дебальцевский котел
    По словам главы ЛНР, в субботу и воскресенье эвакуация дважды срывалась. Властям республики удалось вывезти 25 человек. Некоторым жителям удается выбраться из поселка самостоятельно.
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