Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) РФ области Татьяна Щур, Сенцова сначала поместили в камеру с плохими условиями – в рассчитанной на четырех человек камере находилось 12, она была темная и сырая.
Христич, который является самым результативным украинским хоккеистом в истории НХЛ, написал заявление по собственному желанию после объявления об отставке Андрея Николишина с поста главного тренера ХК "Трактор".
"Видимо, когда он подвергся транспортировке, а кусок был большой, он треснул: раскололся на три части. Тем не менее, вес двух больших фрагментов - 570 килограммов", - приводятся в сообщении слова губернатора Юревича.
Челябинская область выделила 3 миллиона рублей на подъем из озера Чебаркуль фрагмента метеорита. Если объект будет обнаружен, определят методы его подъема, после чего фрагмент будут извлекать из озера.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".