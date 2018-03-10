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    Челябинск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Российская конькобежка Ольга Фаткулина
    Международный союз конькобежцев перенес этап КМ из Челябинска
    21:22 22.12.2016
    118Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Международный союз конькобежцев перенес заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.
    Режиссер Олег Сенцов. Архивное фото
    Сенцова этапировали в колонию в Челябинской области
    13:35 04.03.2016
    191
    Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) РФ области Татьяна Щур, Сенцова сначала поместили в камеру с плохими условиями – в рассчитанной на четырех человек камере находилось 12, она была темная и сырая.
    Дмитрий Христич. Архивное фото
    Легенда украинского хоккея разорвал контракт с российским клубом
    13:34 23.11.2015
    371
    Христич, который является самым результативным украинским хоккеистом в истории НХЛ, написал заявление по собственному желанию после объявления об отставке Андрея Николишина с поста главного тренера ХК "Трактор".
    В Челябинске покрасили бюст Ленина в цвета украинского флага
    В Челябинске покрасили бюст Ленина в цвета украинского флага
    12:52 08.09.2015
    445
    Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски тех, кто раскрасил бюст. Им грозит до трех лет лишения свободы.
    В Челябинске Ленина разрисовали в сине-желтые цвета. Видео
    В Челябинске Ленина разрисовали в сине-желтые цвета 
    14:20 06.04.2015
    384
    Российская полиция начала проверку по факту осквернения бюста Ленина на Алом Поле в Челябинске, который неизвестные раскрасили в цвета украинского флага – синий и желтый.
    В Челябинке, РФ, выпал голубой снег
    Челябинск "накрыло" голубым снегом 
    12:07 13.02.2015
    262
    В некоторых районах российского Челябинска выпал голубой снег. Местные жители пишут в соцсетях, что стараются не попадать под подозрительные осадки.
    Крыло самолета компании Boeing
    Пассажирка самолета умерла от сердечной недостаточности в Москве - МВД
    07:55 21.11.2014
    108
    По предварительным данным, причиной смерти пассажирки стали проблемы с сердцем.
    Работы по поиску и подъему челябинского метеорита
    Водолазы не нашли части метеорита "Челябинск" там, где указали ученые
    09:40 28.03.2014
    12
    Водолазы не обнаружили многотонного фрагмента метеорита в том месте на дне озера Чебаркуль, где указали ученые.
    Метеорит Челябинск экспонируется в краеведческом музее Челябинска
    Ученые нашли нанокристаллы в челябинском метеорите
    15:06 05.03.2014
    56Метеоритный дождь на Урале
    Ученые из Нижегородского университета при исследовании фрагментов Челябинского метеорита обнаружили в них естественные магниево-железные нанокристаллы.
    Метеорит Челябинск экспонируется в краеведческом музее Челябинска
    Эксперт: около 20 литров воды испарилось из метеорита "Челябинск"
    14:45 13.02.2014
    24Метеоритный дождь на Урале
    Около 20 литров воды испарилось к настоящему времени из метеорита "Челябинск", который упал в феврале 2013 года в озеро Чебаркуль Челябинской области и позже был передан на хранение в музей.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Фирму Никиты Михалкова уличили в незаконной продаже бриллиантов
    12:56 26.11.2013
    0
    "ЧелПром-Даймонд" в 2012 году заключило контракт на поставку бриллиантов 10 миллионов долларов с фирмой Dundela Limited (впоследствии сумма поставляемого товара снизилась до 1,25 миллиона долларов).
    Подъем метеорита из озера Чебаркуль
    Предполагаемый фрагмент метеорита "Челябинск" выставят в музее
    14:33 17.10.2013
    4
    редполагаемый фрагмент метеорита "Челябинск" массой порядка 600 килограммов уже в пятницу можно будет увидеть в Челябинском государственном краеведческом музее.
    Подъем метеорита из озера Чебаркуль
    Подъем крупнейшего фрагмента метеорита из озера Чебаркуль 
    14:10 17.10.2013
    27
    Предполагаемый крупнейший фрагмент метеорита "Челябинск", который упал 15 февраля 2013 года над Челябинской областью, в среду подняли на берег озера Чебаркуль.
    Подъем метеорита из озера Чебаркуль
    Фрагмент метеорита на Урале раскололся на три части при подъеме
    20:01 16.10.2013
    6
    "Видимо, когда он подвергся транспортировке, а кусок был большой, он треснул: раскололся на три части. Тем не менее, вес двух больших фрагментов - 570 килограммов", - приводятся в сообщении слова губернатора Юревича.
    Подъем метеорита из озера Чебаркуль
    Из озера Чебаркуль достали крупнейший фрагмент метеорита
    14:13 16.10.2013
    15
    Ранее сообщалось, что водолазы зацепили лебедкой объект, похожий на метеорит, массой 300-500 килограммов. Из озера были подняты сразу три предполагаемых фрагмента метеорита.
    Вспышка и взрыв в небе над Челябинском. Видео очевидца
    Ученые получили фрагмент метеорита из озера Чебаркуль массой 11 кг
    10:53 16.10.2013
    12
    Предполагаемый фрагмент метеорита массой порядка 11 килограммов передан ученым Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), это уже 13-й камень из озера Чебаркуль, который они получили.
    Поиски следов метеорита в озере Чебаркуль
    На подъем челябинского метеорита власти в РФ выделили 3 млн рублей
    16:08 13.08.2013
    4
    Челябинская область выделила 3 миллиона рублей на подъем из озера Чебаркуль фрагмента метеорита. Если объект будет обнаружен, определят методы его подъема, после чего фрагмент будут извлекать из озера.
    Взорвавшийся метеорит и шлейф дыма в небе над Челябинском. Съемки очевидцев
    Астрономы отыскали возможного "родителя" челябинского болида
    17:04 31.07.2013
    10
    Испанские астрономы подобрали среди известных ученым астероидов потенциального кандидата на роль челябинского болида - по их мнению, на Урале мог упасть фрагмент астероида 2011 EO40.
    Взорвавшийся метеорит и шлейф дыма в небе над Челябинском. Съемки очевидцев
    Челябинск хочет получить статус "метеоритной столицы России"
    11:14 03.04.2013
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    Челябинская область намерена официально закрепить за собой право на использование товарных знаков, связанных с падением метеорита - соответствующие заявки подала в Роспатент администрация губернатора.
    Поиски следов метеорита в озере Чебаркуль
    Памятник метеориту установят в Челябинске
    11:29 26.02.2013
    4Метеоритный дождь на Урале
    Утром 15 февраля жители ряда регионов Урала наблюдали падение метеорита. Полет болида завершился яркой вспышкой и взрывом.
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