По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
По версии следствия, днем в пятницу подданный Марокко в состоянии алкогольного опьянения опоздал на самолет в аэропорту Шереметьево. После чего в транзитной зоне аэропорта он ударил кулаком по лицу полицейского.
По информации РИА Новости, пассажирский самолет Airbus A330, который в районе Сургута развернулся в сторону московского аэропорта "Шереметьево" после образования трещины на лобовом стекле, благополучно приземлился.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".