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    Шереметьево (аэропорт)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Московский аэропорт Домодедово
    В московских аэропортах из-за непогоды отменены 36 авиарейсов
    06:57 15.01.2017
    125
    По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
    Табло с информацией о прилетах в аэропорту Шереметьево в Москве.
    Почти 40 рейсов отменены в аэропортах Москвы
    00:25 15.01.2017
    200
    Согласно данным сервиса на 23.50, в аэропорту "Домодедово" пять рейсов задержаны, шесть отменены. В "Шереметьево" статус "отменен" имеют 32 рейса, статус "задержан" - шесть рейсов.
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    В аэропортах Москвы отменены 40 рейсов, 24 задержаны
    04:41 27.11.2016
    410Суперштормы накрыли Европу
    Согласно данным сервиса, в аэропорту Домодедово 12 рейсов задержаны, четыре отменены. В Шереметьево статус "отменен" имеют 38 рейсов, статус "задержан" - 12 рейсов.
    Аэропорт Шереметьево
    Пьяный марокканец сломал нос полицейскому в московском аэропорту
    00:12 26.03.2016
    303
    По версии следствия, днем в пятницу подданный Марокко в состоянии алкогольного опьянения опоздал на самолет в аэропорту Шереметьево. После чего в транзитной зоне аэропорта он ударил кулаком по лицу полицейского.
    Самолет. Архивное фото
    Авиалайнер A330 приземлился в "Шереметьево" из-за трещины в лобовом стекле
    00:30 08.02.2016
    125
    По информации РИА Новости, пассажирский самолет Airbus A330, который в районе Сургута развернулся в сторону московского аэропорта "Шереметьево" после образования трещины на лобовом стекле, благополучно приземлился.
    Аэропорт Шереметьево
    Московский аэропорт Шереметьево отменил почти 70 рейсов из-за непогоды
    05:32 27.01.2016
    47
    По данным на сайте Гидрометцентра, в российской столице в среду будет облачно со снегом, температура днем -2-0 градусов по Цельсию. Всю ночь в Москве шел снег.
    Самолет авиакомпании Аэрофлот
    "Аэрофлот" не будет возобновлять рейсы в Харьков и Днепропетровск
    23:48 29.11.2014
    547Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Госавиаслужба Украины отменила разрешение на выполнение регулярных полетов российских и украинских авиаперевозчиков между Харьковом, Днепропетровском и Россией.
    Крыло самолета компании Boeing
    Пассажирка самолета умерла от сердечной недостаточности в Москве - МВД
    07:55 21.11.2014
    108
    По предварительным данным, причиной смерти пассажирки стали проблемы с сердцем.
    Международный аэропорт Шереметьево. Архивное фото
    Самолет сел из-за проблем с двигателем после взлета в Шереметьево
    02:12 07.11.2014
    107
    В инциденте никто не пострадал. На борту находились 246 пассажиров и 12 членов экипажа.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Число авиадиспетчеров в "Шереметьево" могут сократить - профсоюз
    03:08 28.10.2014
    56Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Профсоюз авиадиспетчеров направил обращения с просьбой проверить законность сокращений в Росавиацию, Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру и Роспотребнадзор.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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