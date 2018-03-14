МЧС России сообщило о взрыве автомобиля в Челябинске

"В 07.02 (в 05.02 по Киеву) произошел пожар в автомобиле Hyundai Solaris на улице Энгельса. Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон. В городские больницы за медицинской помощью обратились два человека", — рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что полная ликвидация возгорания была объявлена в 08.06 (05.06 по Киеву).

Информации о состоянии пострадавших в ГУМЧС нет, добавил он.