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    МЧС России сообщило о взрыве автомобиля в Челябинске

    (обновлено: )20610
    Автомобиль Hyundai Solaris загорелся в центре Челябинска утром в среду, пострадали два человека, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС России по региону Михаил Юрин.
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    "В 07.02 (в 05.02 по Киеву) произошел пожар в автомобиле Hyundai Solaris на улице Энгельса. Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон. В городские больницы за медицинской помощью обратились два человека", — рассказал собеседник агентства.

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    Он уточнил, что полная ликвидация возгорания была объявлена в 08.06 (05.06 по Киеву).

    Информации о состоянии пострадавших в ГУМЧС нет, добавил он.

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