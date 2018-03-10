Как сообщил уральский исследователь Валентин Дегтярев, найдены спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа в Свердловской области, этот поразительный памятник эпохи неолита ранее никем обнаружен не был.
Порыв газопровода произошел вблизи поселка Лимбяяха на газопроводе близ Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Столб пламени был около 20 метров, порыв газопровода случился в труднодоступном месте.
Как утверждает следствие, Сергея Скирту задержали в Екатеринбурге в конце февраля этого года с поличным в момент получения первичного пакета конструкторских материалов по производству высокотехнологичного энергетического оборудования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".