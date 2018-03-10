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    Уральский ФО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа в Свердловской области
    На перевале Дятлова найдены таинственные древние рисунки
    12:05 09.10.2017
    756
    Как сообщил уральский исследователь Валентин Дегтярев, найдены спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа в Свердловской области, этот поразительный памятник эпохи неолита ранее никем обнаружен не был.
    Кадры задержания боевиков ИГ, готовивших теракты в РФ. Видео
    Кадры задержания боевиков ИГ, готовивших теракты в РФ 
    18:27 08.02.2016
    1045Военная кампания против "Исламского государства"
    Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Екатеринбурге группу боевиков "Исламского государства", которые планировали совершить серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге.
    Альпинизм
    Туристы нашли на печально известном перевале Дятлова тело мужчины
    14:34 10.01.2016
    678
    Перевал Дятлова известен тем, что более полувека назад там погибла группа туристов, причина их гибели остается неразгаданной до сих пор. Это отдаленная местность, куда сложно добраться.
    Кировоград предложил семь новых названий города. Видео
    Кировоград предложил семь новых названий города 
    21:59 28.10.2015
    866На металлолом. Украина против советских памятников.
    Городской совет Кировограда направила в Верховную Раду семь вариантов новых названий города. Об этом сообщается на сайте городского совета.
    Пожар на газопроводе в Новом Уренгое
    Масштабный пожар на газопроводе в Новом Уренгое 
    09:47 15.10.2015
    687
    Порыв газопровода произошел вблизи поселка Лимбяяха на газопроводе близ Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Столб пламени был около 20 метров, порыв газопровода случился в труднодоступном месте.
    Тушение пожара на газопроводе. Архивное фото
    В России горел газопровод вблизи Нового Уренгоя - МЧС РФ
    09:14 15.10.2015
    260
    Российские спасатели сообщают, что прорыв газопровода произошел в труднодоступном месте. Столб пламени поднимается на высоту около двадцати метров.
    В Миассе малыш чудом не упал из окна восьмого этажа. Видео
    Малыш из Челябинской области чудом не свалился с карниза 8-го этажа 
    10:35 02.10.2015
    176
    Ролик появился на видеохостинге YouTube 30 сентября и мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав шквал гневных комментариев в адрес нерадивых родителей ребенка.
    Молоток судьи
    Процесс по делу обвиняемого в шпионаже украинца продолжится 6 октября на Урале
    16:38 30.09.2015
    61
    Сообщается, что "предварительное слушание в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга по делу Скирты, обвиняемого в промышленном шпионаже, продолжится 6 октября".
    Молоточек судьи
    На Урале начнут судить украинца, обвиняемого в шпионаже
    00:29 30.09.2015
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    Как утверждает следствие, Сергея Скирту задержали в Екатеринбурге в конце февраля этого года с поличным в момент получения первичного пакета конструкторских материалов по производству высокотехнологичного энергетического оборудования.
    В Челябинске покрасили бюст Ленина в цвета украинского флага
    В Челябинске покрасили бюст Ленина в цвета украинского флага
    12:52 08.09.2015
    445
    Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски тех, кто раскрасил бюст. Им грозит до трех лет лишения свободы.
    В Челябинске Ленина разрисовали в сине-желтые цвета. Видео
    В Челябинске Ленина разрисовали в сине-желтые цвета 
    14:20 06.04.2015
    384
    Российская полиция начала проверку по факту осквернения бюста Ленина на Алом Поле в Челябинске, который неизвестные раскрасили в цвета украинского флага – синий и желтый.
    Работник ФСБ, архивное фото
    В России задержан украинец, подозреваемый в промышленном шпионаже
    11:28 24.03.2015
    200
    В Свердловской области РФ задержан гражданин Украины, которого ФСБ подозревает в незаконном получении научно-технической информации.
    Украинский биатлонист Артем Тищенко
    Украинский биатлонист стал лучшим новичком 2015 года
    12:32 23.03.2015
    106
    Артему Тищенко вручили награду, как одному из лучших новичков в биатлоне. Украинец занимал призовые месте на этапах кубка мира.
    В Сибири обнаружены гигантские кратеры неизвестного происхождения. Видео
    В Сибири обнаружены гигантские кратеры неизвестного происхождения 
    16:02 25.02.2015
    879
    На полуострове Ямал в Сибири обнаружены новые гигантские кратеры неизвестного происхождения. Один из них заполнен водой и достигает ста метров в диаметре, сообщает канал RT.
    В Челябинке, РФ, выпал голубой снег
    Челябинск "накрыло" голубым снегом 
    12:07 13.02.2015
    262
    В некоторых районах российского Челябинска выпал голубой снег. Местные жители пишут в соцсетях, что стараются не попадать под подозрительные осадки.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Следователи назвали возможную причину взрыва на шахте "Южная"
    10:55 18.01.2015
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    Сообщение опубликовано на сайте регионального СУСК. Взрыв на шахте "Южная" в Свердловской области унес жизни троих человек.
    Шахта
    Число погибших на уральской шахте "Южная" выросло до трех
    07:54 18.01.2015
    70
    На поверхность подняли обгоревшие фрагменты тел. В ближайшие часы будет проведено официальное опознание и экспертиза.
    Врач. Архивное фото
    Пострадавшие на уральской шахте находятся в состоянии средней тяжести
    10:36 17.01.2015
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    Двое пострадавших в результате взрыва на шахте госпитализированы в Кушвинскую больницу, они находятся в состоянии средней тяжести.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    По факту взрыва на шахте на Урале возбуждено уголовное дело - СК РФ
    09:15 17.01.2015
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    В эту смену под землю спустилось 89 человек, после взрыва было эвакуировано 86. Установлено, что при взрыве погиб машинист-взрывник, судьба еще двух человек неизвестна.
    Шахта
    При взрыве на шахте в РФ один человек погиб, двое госпитализированы - МЧС
    08:29 17.01.2015
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    Согласно информации представителя Уральского регионального центра МЧС, двое госпитализированы, судьба еще двух остается неизвестной.
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