Христич, который является самым результативным украинским хоккеистом в истории НХЛ, написал заявление по собственному желанию после объявления об отставке Андрея Николишина с поста главного тренера ХК "Трактор".
Хоккейный клуб "Донбасс" мог добиться и более результативной победы в матче чемпионата КХЛ с челябинским "Трактором", если бы точнее действовал при завершении атак в заключительные минуты матча, заявил главный тренер дончан Шуплер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".