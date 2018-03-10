Уголовное производство открыто по факту захвата неизвестными в Луганской области пяти военнослужащих, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
Генпрокуратура завела дело против бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина "по факту организации" им незаконного задержания экс-главы МВД Юрия Луценко, впоследствии осужденного, но помилованного президентом в 2013 году.
Полиция Латвии решила не возбуждать уголовное дело против российского сатирика и писателя Михаила Задорнова в связи с его заявлением о поддержке присоединения Крыма к России, сообщает в субботу интернет-портал Delfi.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении министра внутренних дел "Луганской народной республики" Юрия Ивакина и его пособников по статье о создании террористической организации.
Милиция предложила журналистам телекомпании ВГТРК уехать из страны до 19 мая, при этом она пригрозила возбуждением уголовного дела, рассказала спецкорреспондент компании Ксения Кибкало в эфире "России-24".
Милиция открыла уголовное производство по статье «покушение на убийство» в связи с ранением в Киеве главы объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшана Тагиева, сообщает главное управление МВД Украины в Киеве в четверг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".