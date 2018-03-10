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    Уголовное дело (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Ситуация на востоке Украины
    Уголовное дело открыто по факту захвата 5 военных в Луганской области
    18:05 06.06.2014
    146Спецоперация на востоке Украины
    Уголовное производство открыто по факту захвата неизвестными в Луганской области пяти военнослужащих, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
    Генпрокуратура Украины
    Генпрокуратура завела дело на сына Януковича за уклонение от налогов
    12:33 03.06.2014
    142
    Генпрокуратура расследует уголовное дело в отношении сына Виктора Януковича, Александра, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил замгенпрокурора страны Алексей Баганец.
    Ренат Кузьмин. Архивное фото
    Заведено дело против Кузьмина о незаконном задержании Луценко
    22:25 30.05.2014
    51Суд по "делу Луценко"
    Генпрокуратура завела дело против бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина "по факту организации" им незаконного задержания экс-главы МВД Юрия Луценко, впоследствии осужденного, но помилованного президентом в 2013 году.
    Задержан предполагаемый убийца в Бирюлево
    Дело о громком убийстве в московском Бирюлево дошло до суда
    16:28 29.05.2014
    9Беспорядки в московском Бирюлево
    Громкое дело против жителя Азербайджана Орхана Зейналова об убийстве молодого человека в московском районе Бирюлево дошло до суда, сообщила Генпрокуратура РФ.
    Футбол. Лига Чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико
    УЕФА открыл дело против "Реала" и "Атлетико" по итогам финала ЛЧ
    20:23 27.05.2014
    18
    Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное расследование в отношении мадридских клубов "Реал" и "Атлетико" по итогам финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
    Михаил Задорнов
    Латвия не будет возбуждать дело против Задорнова - СМИ
    16:53 24.05.2014
    193Присоединение Крыма к РФ
    Полиция Латвии решила не возбуждать уголовное дело против российского сатирика и писателя Михаила Задорнова в связи с его заявлением о поддержке присоединения Крыма к России, сообщает в субботу интернет-портал Delfi.
    Генпрокуратура
    ГПУ завела уголовные дела о блокировании избиркомов на Донбассе
    17:14 22.05.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    ГПУ начала досудебное расследование в отношении представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" по фактам препятствования деятельности избиркомов, сообщается в четверг на сайте ведомства.
    Александр Лавринович
    Против Лавриновича и Лукаш завели дело за растрату бюджета
    13:22 22.05.2014
    32
    Уголовное производство открыто против бывших министров юстиции Александра Лавриновича и Елены Лукаш по факту растраты бюджетных средств, сообщили в Генпрокуратуре.
    Олег Царев
    Милиция открыла дело после поджога дома Царева
    15:24 21.05.2014
    10
    Милиция открыла уголовное производство после поджога дома народного депутата и экс-кандидата в президенты Олега Царева в Днепропетровской области.
    Ситуация в Луганске накануне референдума
    ГПУ открыла дело в отношении министра внутренних дел "ЛНР"
    20:30 19.05.2014
    31Спецоперация на востоке Украины
    Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении министра внутренних дел "Луганской народной республики" Юрия Ивакина и его пособников по статье о создании террористической организации.
    Лидер КПУ Петр Симоненко
    Уголовное дело завели по факту нападения на автомобиль Симоненко
    18:30 19.05.2014
    17Возможность запрета Компартии в Украине
    Министерство внутренних дел Украины открыло уголовное производство по факту нападения на автомобиль, в котором перемещался лидер Компартии Украины Петр Симоненко, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Глава Минюста не исключает уголовных дел против руководителей КПУ
    13:00 19.05.2014
    48Возможность запрета Компартии в Украине
    Министр юстиции Павел Петренко не исключил, что по результатам проверки деятельности компартии правоохранительными органами могут быть возбуждены уголовные дела против ее руководства.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    Милиция предложила журналистам ВГТРК уехать из Украины до 19 мая
    08:18 19.05.2014
    7Отношения Украины и России
    Милиция предложила журналистам телекомпании ВГТРК уехать из страны до 19 мая, при этом она пригрозила возбуждением уголовного дела, рассказала спецкорреспондент компании Ксения Кибкало в эфире "России-24".
    Народный губернатор Луганской области Валерий Болотов
    Открыто дело по факту нападения на погранпункт, где задержали Болотова
    16:26 17.05.2014
    31Референдум на востоке Украины
    Прокуратура открыла уголовное производство по факту вооруженного нападения на пограничный пункт пропуска "Должанский" в Луганской области, где в субботу утром сторонники отбил Болотова.
    Николай Присяжнюк
    Генпрокуратура открыла еще одно дело в отношении Присяжнюка
    18:09 16.05.2014
    14Политический кризис в Украине
    Генпрокуратура Украины открыла еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра агрополитики Николая Присяжнюка - в связи с махинациями с государственной недвижимостью.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    МВД рассматривает ряд версий покушения на Тагиева
    15:05 15.05.2014
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    Милиция открыла уголовное производство по статье «покушение на убийство» в связи с ранением в Киеве главы объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшана Тагиева, сообщает главное управление МВД Украины в Киеве в четверг.
    Канал Russia Today
    СК РФ возбудил дело после ранения журналиста из RT в Украине
    11:35 13.05.2014
    29Спецоперация на востоке Украины
    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту ранения сотрудника телеканала RT в Мариуполе.
    Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош
    СК РФ продлил срок расследования дела лидера "Правого сектора"
    09:43 07.05.2014
    11Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Российские следователи продлили срок расследования уголовного дела в отношении лидера украинского "Правого сектора" Дмитрия Яроша, сообщил в среду официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Криминальное дело, архивное фото
    Милиция открыла дело по факту беспорядков в Одессе
    18:48 02.05.2014
    25Столкновения в Одессе
    Милиция в Одессе сообщила, что возбудила уголовное дело по факту беспорядков в городе, в результате которых погиб один человек и один получил ранение.
    Ситуация в Мариуполе
    Уголовное дело открыто по факту надругательства над флагом в Мариуполе
    13:04 01.05.2014
    11Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство за надругательство над государственным флагом в горсовете Мариуполя, сообщает в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры.
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