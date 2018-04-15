В России сотрудницу полиции нашли мертвой в рабочем кабинете

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Полиция проводит проверку по факту обнаружения в субботу тела сотрудницы отделения дознания отдела полиции Еткульского района Челябинской области, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"По факту обнаружения тела старшего дознавателя отделения дознания, майора полиции ОВД по Еткульскому району в настоящее время полицией проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины случившегося", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в субботу на место происшествия прибыли сотрудники ГУМВД России по региону, проводится проверка.

Как сообщает местный информпортал chelyabinsk.74.ru, 35-летняя женщина покончила собой на рабочем месте, у нее есть дети.

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