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    Россия

    В России сотрудницу полиции нашли мертвой в рабочем кабинете

    (обновлено: )246
    По факту обнаружения тела старшего дознавателя отделения дознания, майора полиции ОВД по Еткульскому району в настоящее время полицией проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины случившегося.
    Автомобиль полиции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Полиция проводит проверку по факту обнаружения в субботу тела сотрудницы отделения дознания отдела полиции Еткульского района Челябинской области, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.

    "По факту обнаружения тела старшего дознавателя отделения дознания, майора полиции ОВД по Еткульскому району в настоящее время полицией проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины случившегося", — сказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что в субботу на место происшествия прибыли сотрудники ГУМВД России по региону, проводится проверка.

    Как сообщает местный информпортал chelyabinsk.74.ru, 35-летняя женщина покончила собой на рабочем месте, у нее есть дети.

    Напомним, в Одесской области нашли мертвым пропавшего хирурга.

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