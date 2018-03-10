По информации прокуратуры, около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5.
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
По информации прокуратуры, около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5.
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".