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    супермаркеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    В Сумах в супермаркете произошел взрыв
    Супермаркет в Сумах закидали гранатами - прокуратура
    14:59 28.02.2018
    395Криминальные войны в Украине
    По информации прокуратуры, около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5.
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ. Видео
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ 
    12:57 23.02.2018
    705
    Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
    Массовые драки во французских супермаркетах из-за скидок на Нутеллу
    Готовы "убить" за "Нутеллу". Французские покупатели подрались из-за скидки 
    17:13 25.01.2018
    883
    Во Франции покупатели в супермаркетах департамента Луара передрались у стеллажей за возможность купить шоколадно-ореховую пасту "Нутелла" со скидкой почти в 70%.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Самое распространенное преступление - кража конфет в магазине
    12:11 24.01.2018
    630Криминальные войны в Украине
    Человека, подозреваемого в краже в супермаркете, можно задержать, только если на это есть веские основания. Об этом заявила правозащитник Елена Карнаух.
    Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов
    Хозяйке на заметку. В Киеве супермаркеты травят покупателей
    15:40 29.12.2017
    516
    Статистика нарушений в кафе и ресторанах Киева — ужасающая, в наших условиях проверять надо все, а особенно алкоголь, подчеркнул исполнительный директор Союза потребителей Украины.
    Порошенко в супермаркете
    Порошенко в супермаркете: видео взорвало сеть 
    16:07 02.09.2017
    2328
    Президент Украины Петр Порошенко лично пошел за покупками в один из супермаркетов под Киевом, что вызвало ажиотаж в сети. Соответствующее видео с главой государства опубликовали в Facebook.
    В сети возмущены недостойным поведением экс-бойца АТО в супермаркете Днепра
    В сети возмущены недостойным поведением "экс-бойца АТО" в супермаркете Днепра 
    04:30 17.07.2017
    4485Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В Facebook пользователи опубликовали видео, как охранники одного из торговых центров Днепра столкнулись с человеком в камуфляже, который называл себя бойцом АТО.
    Королева Великобритании Елизавета посетила супермаркет
    Королева Елизавета посетила супермаркет 
    21:27 29.10.2016
    444
    Королева пообщалась с директором по маркетингу магазина и погуляла среди прилавков, обратив особое внимание на молочную продукцию и цветочную лавку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ. Видео
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ 
    12:57 23.02.2018
    705
    Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
    В Сумах в супермаркете произошел взрыв
    Супермаркет в Сумах закидали гранатами - прокуратура
    14:59 28.02.2018
    395
    По информации прокуратуры, около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5.
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