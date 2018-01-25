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    Готовы "убить" за "Нутеллу". Французские покупатели подрались из-за скидки

    (обновлено: )16110
    Во Франции покупатели в супермаркетах департамента Луара передрались у стеллажей за возможность купить шоколадно-ореховую пасту "Нутелла" со скидкой почти в 70%.
    Массовые драки во французских супермаркетах из-за скидок на Нутеллу
    @laprovence

    Как сообщает издание Progres, инциденты коснулись сети магазинов Intermarché, в которых 950-граммовая банка десерта стоила всего 1,41 евро, что примерно на 70% ниже обычной цены.

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    "Люди были злые, как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно", — приводит газета слова свидетеля из магазина в коммуне Рив-де-Жьер.

    ​Однако слова очевидца опровергает руководство магазина.

    Это было впечатляюще. Множество народу, да, были разговоры на повышенных тонах, но физического насилия не было", — сообщили в дирекции супермаркета.

    Спрос на товар оказался таким, что 600 банок "Нутеллы" раскупили за пять минут. Руководство магазина было вынуждено ограничить продажу десерта по три штуки в одни руки, однако люди возвращались в магазин снова и снова.

    ​"Магазин планирует провести аналогичные акции в пятницу и субботу", — отмечает газета.

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