Готовы "убить" за "Нутеллу". Французские покупатели подрались из-за скидки

Как сообщает издание Progres, инциденты коснулись сети магазинов Intermarché, в которых 950-граммовая банка десерта стоила всего 1,41 евро, что примерно на 70% ниже обычной цены.

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"Люди были злые, как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно", — приводит газета слова свидетеля из магазина в коммуне Рив-де-Жьер.

— La Provence (@laprovence) 25 січня 2018 р.

​Однако слова очевидца опровергает руководство магазина.

Это было впечатляюще. Множество народу, да, были разговоры на повышенных тонах, но физического насилия не было", — сообщили в дирекции супермаркета.

Спрос на товар оказался таким, что 600 банок "Нутеллы" раскупили за пять минут. Руководство магазина было вынуждено ограничить продажу десерта по три штуки в одни руки, однако люди возвращались в магазин снова и снова.

— Alejo Schapire (@aschapire) 25 січня 2018 р.

​"Магазин планирует провести аналогичные акции в пятницу и субботу", — отмечает газета.