Супермаркет в Сумах закидали гранатами - прокуратура

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Сумах в супермаркете по улице Героев Крут, 60/4, где ночью произошел взрыв, злоумышленники бросили бутылку с горючим веществом и две гранаты РГД-5, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Установлено, что около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали", — отметил Могильный.

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения супермаркета, в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в среду около четырех часов утра в Сумах произошел взрыв в помещении супермаркета на улице Героев Крут. В магазине сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники полиции охраны. Они обнаружили разбитое стекло в окне супермаркета, и, когда зашли внутрь магазина, увидели следы взрыва.