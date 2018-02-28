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    Супермаркет в Сумах закидали гранатами - прокуратура

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (291)

    (обновлено: )29740
    По информации прокуратуры, около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5.
    В Сумах в супермаркете произошел взрыв
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Сумах в супермаркете по улице Героев Крут, 60/4, где ночью произошел взрыв, злоумышленники бросили бутылку с горючим веществом и две гранаты РГД-5, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья
    Скриншот с видео
    Появилось видео с моментом взрыва в здании союза венгров Закарпатья

    "Установлено, что около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали", — отметил Могильный.

    Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения супермаркета, в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление.

    Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. 

    Ранее сообщалось, что в среду около четырех часов утра в Сумах произошел взрыв в помещении супермаркета на улице Героев Крут. В магазине сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники полиции охраны. Они обнаружили разбитое стекло в окне супермаркета, и, когда зашли внутрь магазина, увидели следы взрыва.

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