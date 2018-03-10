По информации прокуратуры, около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5.
В понедельник прокуратурой Сумской области проведен обыск в здании главного управления Государственной фискальной службы Украины в Сумской области, в ходе которого изъяты документы и компьютерная техника, сообщает пресс-служба ведомства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации прокуратуры, около 4 часов утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5.