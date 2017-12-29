Хозяйке на заметку. В Киеве супермаркеты травят покупателей

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Каждое пятое кафе или ресторан в Киеве в 2017 году работали с нарушениями. Об этом сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Также, по его словам, с нарушениями работают каждая десятая торговая сеть, то есть супермаркеты и магазины, и каждое двадцатое производство или перерабатывающий цех.

При этом наиболее сложная ситуация с МАФами и передвижной торговлей, ведь в этой сфере нарушения зафиксированы в каждом втором объекте.

Как уберечь себя и распознать испорченную пищу, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что показателен пример одного из киевского кафе, где посетители отравились после употребления суши. После этого случая были проверены более 300 объектов хозяйствования. В результате почти 80% объектов хозяйствования из них сами приостановили свою деятельность для устранения нарушений и приведения своей работы в соответствие с требованиями законодательства. О чем это свидетельствует?

— Это говорит о том, что слишком хорошая статистика у них получилась, потому что контроля на рынке существенно никто не осуществляет. Допустим, если проверка выходила в этом году, сам субъект предпринимательской деятельности об этом узнал еще в декабре 2016 года, потому что информация публиковалась на сайтах проверяющих органов, плюс за десять дней предупреждают. Сейчас под новогодние — эта статистика будет еще хуже, потому что уже завезли массово фальсификат алкоголя, просто уже потребителя ждут, когда он начнет тратить свои деньги, а тут уже все и готово. Поэтому надо быть очень внимательным. Статистика намного хуже. Эти цифры ни о чем ни говорят. Плюс эти субъекты предпринимательской деятельности не закрывались.

Вы сказали, что пренебрегают этой проверкой и знают о ней через несколько дней. Разве нет моратория на проверки?

— Нет. Есть спецрежим проверок по жалобам потребителей, то есть проверки осуществляются в том виде, в котором есть, но есть еще спецрежим проверок, когда по жалобам потребителей, вот вы отравились, вы пишете жалобу в Госпродпотребслужбу, она пишет обоснование на Минэкономики или на МинАПК, и те им разрешают или не разрешают выйти на проверку. Это называется «спецрежим», потому что он неэффективен, потому что все эти вопросы пока они между собой договорятся, в среднем проходит достаточно много времени, это пару недель. А за пару недель можно, в принципе, и ресторан исправить.

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Кто-то проблемы решают, что просто закрывает глаза и работает дальше. Очень много заведений, которым просто все равно. Пришел инспектор, условно, дали ему 300 гривен, и он ничего не нашел, вот и вся спецпроверка. Или нашел, написал минимальный штраф и написал, что надо исправить, никто ничего не исправил, ресторан как работал, так и работает дальше.

То есть такие проверки делают по факту отравления или по факту обращения граждан? Кто-то отравился, пришла проверка, заплатили инспектору. Как должен вести себя владелец? Он должен исправить?

— Проблема нашего потребителя, что он никакие выводы не делает, и после того, как кто-то отравился, помните, в известной сети, особо никто выводов не сделал. Как работала эта сеть, так и работает дальше. Там какое-то завели уголовное дело на кого-то самого маленького из подчиненных и говорят, что кто-то сядет или штраф заплатит, но на самом деле еще никто не наказан за это массовое отравление.

Как уберечь свою жизнь? Как определить, что это испорчено?

— В идеальном варианте вообще никуда не ходите, не надо будет ничего определять. Но если все-таки надо… Приходите сами, все проверяете даты, температурные режимы, то есть контролируете весь режим от начала до конца. Самые большие будут от алкоголя проблемы, потому что его везут и он нигде не учтет, на него акциз не уплачен и его выгодно продавать. Сегодня бутылка — от 70 гривен, а по факту если покупать на черном рынке, там цена что-то около 20 гривен за бутылку. То есть алкоголю стоит уделить лучше внимание, если вы решили гулять в ресторане попросите, чтобы сами закупали алкоголь, или просто приедете проверьте все, что они вам закупили, и просто каждая бутылка, которая вам будет налита в дальнейшем должна быть проверена или вами, или кем-то.

Как фальсификат отличить?

— Во-первых, если вы купили производителя Н, то от этого производителя декларацию качества и транспортную накладную, что был поставлен алкоголь, и в каких количествах был поставлен, самое интересное, если документов таких нет, то это говорит о том, что они где-то его купили или где-то в подворотне, или сами его сделали, непонятно. Если, допустим, партия свежая, там написано 20-30 бутылок, это хоть какие-то документы, хоть что-то завозится, уже замечательно. Обычно в наших условиях проверять надо все. Опять же, акцизная марка должна, надо посмотреть, в каком она состоянии, по бумаге можно попытаться определить, это акцизная марка или просто бумага самая дешевая с принтера.

Как можно определить качество еды?

— Смотря, что вы берете. Если с рыбой красной, попросите маркировку с ящиков, пусть вам просто повар поднесет, покажет.

Самый большой источник отравлений происходит из кулинарных цехов в супермаркетах. Это так?

— Да. Это определенно так по одной простой причине. Есть целые сети, которые даже не проверяют медкнижки персонала, как и рестораны, в принципе многие делают.

guru.ua Кот из киевского супермаркета, который решил сходить по нужде на сахар

Есть мнение, что салаты готовятся в магазине из продуктов, у которых заканчивается срок пригодности?

— Да, или имеют нетоварный вид. Это нормальное явление, если используют с подходящими датами, это нормально. Главное, чтобы не использовали просрочку. Я знаю, что многие уже прозевали, что делать? И начинают просроченную колбасу — термообработка — на пиццу или еще на что-нибудь или, допустим, салат «Оливье» зелень подвявшую или рыбу какую-нибудь непонятную. Есть такие сети, которые вообще без головы, и прямо травят своих покупателей, а они рассчитывают, авось пронесет, это философия этого бизнеса. Это в городе Киеве есть такие торговые сети.

Напомним, ранее первый замглавы Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко заявил, что больше всего было выявлено нарушений при хранении кулинарии в супермаркетах.