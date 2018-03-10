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    шпионаж

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Станислав Ежов
    Ежов: уши и уста Гройсмана. "Агентов Кремля" ловят уже в Кабмине
    17:35 22.12.2017
    902Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    В канун нового года заметно активизировались силовики, а СБУ вообще бьет рекорды по поиску диверсантов, террористов и агентов Кремля. На этот раз они поймали предателей не где-нибудь, а в окружении премьер–министра Украины, да еще и в собственных рядах.
    Виктор Ягун
    Экс-замглавы СБУ: в задержании переводчика Гройсмана много пиара
    14:51 22.12.2017
    829Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По словам Виктора Ягуна, радоваться задержанию возможного шпиона - рано, поскольку в Украине громкие аресты и спецоперации часто ничем не заканчиваются.
    Полиция Финляндии
    В Финляндии вспыхнул скандал из-за публикации СМИ о центре слежения за ВС РФ
    08:38 18.12.2017
    525
    В субботу в СМИ были опубликованы материалы об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа.
    Наручники
    Украинского "шпиона" задержали на судоремонтном заводе в России - источник
    11:04 30.11.2017
    606
    В связи с тем, что задержанный не нанес ущерба безопасности России, он не будет привлекаться к уголовной ответственности по статье 276 УК РФ "Шпионаж", а будет лишь депортирован из РФ.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Зачем Украине хаос в отношениях с соседями?
    19:55 28.11.2017
    1166
    Нашим политикам не хватает профессионализма, чтобы предусмотреть последствия своих слов или действий в процессе устранения конкурентов, считает эксперт-международник.
    Правозащитник Владимир Чемерис
    Будущее украинского журналиста в Белоруссии
    17:55 28.11.2017
    332
    Сейчас Павлу Шаройко нужно срочно найти адвоката, поскольку то, что информация о нем стала публичной, только усложнило дело, подчеркнул правозащитник.
    Павел Шаройко
    Допрос украинца в Белоруссии: стали известны новые подробности
    21:17 26.11.2017
    1113
    В сюжете продемонстрировано видео с Шаройко, на котором он отмечает: "В Киеве оперативный руководитель сказал, что принято решение…, что старшим группы будет Скворцов".
    Встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко в ОАЭ. Архивное фото
    Лукашенко обвинил Киев в нарушении договоренности по делу о шпионаже
    14:42 24.11.2017
    1238
    По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на встрече с президентом Петром Порошенко в ОАЭ была достигнута договоренность - не предавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.
    Служба безопасности Украины
    В Херсоне сотрудница СБУ передавала информацию ФСБ России
    14:47 16.08.2017
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    Согласно информации пресс-центра СБУ, сотрудница Херсонского управления СБУ передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.
    СБУ выложила в сети кадры задержания агента российских спецслужб в Киеве. Видео
    СБУ выложила в сети кадры задержания агента российских спецслужб в Киеве 
    03:18 16.07.2017
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    Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
    Член комитета от партии Зеленых Ханс-Кристиан Штрёбеле
    Депутат бундестага: Сноуден был прав
    18:00 30.06.2017
    1403Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    По словам Штрёбеле, Сноудену было отказано во въезде в Германию, чтобы он не смог дать показания в парламентском комитете, хотя комитет решил пригласить бывшего сотрудника АНБ, поскольку считал его важным свидетелем.
    Задержанный агент МГБ Приднестровья
    В Приднестровье заявили, что задержанный СБУ "шпион" - психически больной
    21:02 16.06.2017
    508
    По информации МГБ Приднестровья, реализация оперативных материалов в отношении задержанного жителя Приднестровья не проводилась "в связи с признаками психических отклонений и неадекватного поведения".
    Создатель программного обеспечения Стахановец Михаил Яхимович
    Разработчик "Стахановца" отреагировал на обвинения СБУ
    21:37 12.06.2017
    1273Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам создателя программного обеспечения "Стахановец" Михаила Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку даже экспертиза СБУ показала, что никаких данных программа "Стахановец" не собирает и не передает.
    Обыск в офисе Яндекса
    СБУ подозревает "Яндекс. Украина" в незаконном сборе персональных данных
    18:07 29.05.2017
    297Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По утверждению СБУ, информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".
    Штаб-квартира ЦРУ
    Китай ликвидировал не менее десяти агентов ЦРУ за 2010-2012 годы - СМИ
    04:56 21.05.2017
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    По информации СМИ, в общей сложности за два года от 18 до 20 информаторов ЦРУ были уничтожены или посажены в тюрьму в Китае. Один из них был убит на глазах своих коллег во дворе одного из правительственных зданий.
    Министерство обороны Украины
    Минобороны: задержанный в России гражданин не имеет отношения к разведке
    16:10 13.04.2017
    148"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Согласно заявлению Минобороны Украины, Главное управление разведки Украины опровергает причастность к разведывательным органам лица, задержанного в Самаре, "как и других задержанных в РФ якобы украинских шпионов".
    Секреты Центрального разведывательного управления США стали добычей WikiLeaks. Видео
    Секреты ЦРУ стали добычей WikiLeaks 
    08:18 08.03.2017
    878Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Секреты Центрального разведывательного управления США стали добычей WikiLeaks, на сайте которого утечка характеризуется, как крупнейшая в истории американской разведки.
    Страница сайта WikiLeaks
    Wikileaks опубликовал документы ЦРУ по взлому девайсов пользователей
    07:47 08.03.2017
    667Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов для получения информации с электронных устройств пользователей. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    РФ рассматривает возможность передачи Сноудена - СМИ
    03:53 11.02.2017
    438Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Как сообщают СМИ, информацию подтвердил и второй источник в разведывательных кругах со ссылкой на "разговоры русских и данные, собранные после инаугурации" Трампа.
    В Ровно задержан российский шпион
    СБУ: в Ровно задержан российский шпион
    18:21 09.10.2016
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    Согласно информации, украинский военнослужащий, получив предложение о сотрудничестве с российскими спецслужбами, обратился в Службу безопасности Украины.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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