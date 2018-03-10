В канун нового года заметно активизировались силовики, а СБУ вообще бьет рекорды по поиску диверсантов, террористов и агентов Кремля. На этот раз они поймали предателей не где-нибудь, а в окружении премьер–министра Украины, да еще и в собственных рядах.
В субботу в СМИ были опубликованы материалы об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа.
Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Штрёбеле, Сноудену было отказано во въезде в Германию, чтобы он не смог дать показания в парламентском комитете, хотя комитет решил пригласить бывшего сотрудника АНБ, поскольку считал его важным свидетелем.
По словам создателя программного обеспечения "Стахановец" Михаила Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку даже экспертиза СБУ показала, что никаких данных программа "Стахановец" не собирает и не передает.
По утверждению СБУ, информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".
По информации СМИ, в общей сложности за два года от 18 до 20 информаторов ЦРУ были уничтожены или посажены в тюрьму в Китае. Один из них был убит на глазах своих коллег во дворе одного из правительственных зданий.
Согласно заявлению Минобороны Украины, Главное управление разведки Украины опровергает причастность к разведывательным органам лица, задержанного в Самаре, "как и других задержанных в РФ якобы украинских шпионов".
Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов для получения информации с электронных устройств пользователей. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".