Двух участников украинской революции судьба развела: Станислав Краснов ждет суда в Украине, Александр Костенко отбывает наказание в Российской федерации. Почему два друга-товарища оказались по разные стороны границы, но по одну сторону решетки?
Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции по делу крымского заключенного Александра Костенко сообщил в Facebook его адвокат Дмитрий Сотников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.