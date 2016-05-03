Служили два товарища: террорист Краснов и провокатор Костенко

Александр Матюшенко

Два террориста

Александр Костенко был осужден в мае 2015-го Киевским райсудом Симферополя за совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное по мотивам идеологической ненависти и вражды) и ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, хранение и ношение основных частей огнестрельного оружия) УК Российской Федерации.

Суд установил, что в феврале 2014-го, во время Революции Достоинства, Костенко бросал камни в сотрудников милиции и одни раз попал. На свою неудачу, он попал не в кого-нибудь, а в бойца именно крымского полка милиции спецназначения "Беркут" Виталия Полиенко. Боец получил синяк, а Костенко — реальный срок лишения свободы. А, может быть, и не получил, если бы у него дома не нашли обрез, а в Ялте — два тайника с оружием…

Но, поскольку, причастность Костенко к тайным складам доказать не удалось, то он был приговорен лишь к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы (позднее срок был сокращен до 3 лет и 6 месяцев — Авт.).

Станислав Краснов пока не осужден, но подозревается Службой безопасности Украины (СБУ) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Всего из тайника, оборудованного Красновым, было изъято 42 кг: пластиковая взрывчатка, противотанковые мины, гранаты и пр. Поэтому не исключено, что он будет также обвинен в причастности к террористической деятельности и в государственной измене — Краснов якобы в сотрудничестве с российской военной разведкой готовил в Киеве и на административной границе между Украиной и Крымом убийства и взрывы. Если эти обвинения будут доказаны, Краснов может быть приговорен, как минимум, к 10 годам лишения свободы…

Два товарища

Однако, на самом-то деле, уголовные дела Костенко и Краснова тесно связаны между собой. Не только "тайниками" и "терроризмом", но и тем, что Костенко и Краснов — это как в песне "Служили два товарища в одном и тем полке…"

Служили они, правда, не в "полке", а в милиции Симферополя, в Киевском РОВД, в звании лейтенантов и на должностях оперативных уполномоченных. И "дослужились" до служебного расследования. Коллеги выяснили, что "два товарища" сфальсифицировали материалы уголовного дела, связанного с торговлей людьми и принуждением к занятию проституцией.

А дело якобы было так. Солнечным днем 2013-го шла по улице Симферополя гражданка Ш. Наслаждалась весенним теплом и никак не ожидала беды. Но тут среди бела дня на нее напали неизвестные, похитили и увезли в Москву, где "пытками и психологическим давлением принудили к проституции". И не просто к проституции, а к "обслуживанию" Павла Гусева — главного редактора и владельца газеты "Московский комсомолец"! Более того, Гусев, если судить по заявлению Ш., не только сексуально эксплуатировал ее и других гражданок Украины, но и получал доходы от сутенерства…

Зачем Гусеву, преуспевающему журналисту и издателю, понадобилось похищать двух жительниц Симферополя и принуждать их к проституции, следствие так не узнало. Но пресс-конференция Костенко и Краснова, которую они по этому поводу дали в Киеве, стала прекрасным поводом для скандала!

Скандал заключался в следующем. "Московский комсомолец" якобы публиковал об Украине вообще, и об украинской партии "Свобода", в частности, нехорошие статьи. И, одновременно, печатал объявления интим-салонов, где эксплуатировали украинок. Два честных и принципиальных милиционера вывели Гусева на чистую воду, а их продажные начальники уголовное дело прекратили. А потому "Ату Гусева!" и "Долой продажную московскую прессу!"

И эти призывы были услышаны. 8-го июля 2013-го на "Московский комсомолец" напали некие "автономные националисты". С криками "Слава Украине!", "Слава нации!" и т.п. они попытались забросать файерами здание московской редакции газеты…

Два провокатора

Лозунги "Слава Украине!" и "Слава нации!" обычно использует националистическая партия "Свобода" ("Социал-национальная партия Украины" — Авт.), поэтому нет ничего удивительного в том, что Костенко и Краснов сразу после своего увольнения из милиции были приняты в ряды "Свободы" и получили "корочки" помощников народного депутата Эдуарда Лимонова (да-да, в Украине есть свой "Эдичка"! — Авт.).

А спустя несколько месяцев, зимой 2013-2014г.г., бывшие милиционеры вместе с Лимоновым и другими "свободовцами" приняли активное участие в событиях на Майдане: митинговали, протестовали и пр. Но не только. Краснов, например, даже сделал карьеру — он некоторое время занимал пост "революционного коменданта" здания Киевской городской государственной администрации, превращенной в казарму "Правого сектора" и других не менее радикальных противников "режима Януковича"…

Но когда Революция достоинства окончилась, вдруг выяснилось, что Костенко и Краснов участвовали в событиях на Майдане совсем не по принципиальным соображениям.

В марте 2014-го, когда в здание администрации вернулись чиновники, они обнаружили в своих кабинетах не только многочисленные следы жизнедеятельности этих и других "р-р-революционеров", но и недостачу различных материальных ценностей. Пропали мебель, компьютеры, сейфы, бытовая техника, знаки государственных и юбилейных наград и т.п.

Разыскать похищенное не составило труда — все ценности нашлись в гараже, который арендовали… Костенко и Краснов! А в квартире, которую они снимали, СБУ обнаружила три автомата АКСУ, два пистолета Макарова, гранаты РГД-42 и Ф-1, большое количество патронов, порох, селитру, ацетон, запалы, бикфордовы шнуры, часовые механизмы и много чего еще…

- Мужчины прибыли из Крыма в Киев, — сообщала в мае 2014-го пресс-служба СБУ, - где присоединились к участникам протестов. Позиционируя себя активными участниками Евромайдана, они готовили ряд акций диверсионно-подрывного характера против Украины, собирали и передавали российским координаторам информацию о ходе событий в украинской столице.

Чьи вы, хлопцы, будете…

Кто "ввел в бой" Костенко и Краснова, до сих пор непонятно. С одной стороны, оба принимали участие в акциях партии "Свобода" до Майдана и во время Майдана. Поэтому скандальную историю весны 2014-го с кражей имущества киевской администрации и с изъятием целого арсенала украинские власти замяли. Ошиблись, дескать, никакие Костенко и Краснов не воры и диверсанты, а настоящие националисты! Только увлеклись немного…

С другой стороны, как оказалось, обвинения в сотрудничестве "двух товарищей" с разведслужбами Российской федерации тоже возникли не на пустом месте! По информации СБУ, в апреле 2014-го Костенко и Краснов "по указанию своего координатора из Российской Федерации обеспечили огнестрельным оружием гражданку РФ Марию Коледу, которая выполняла задания российских спецслужб по дестабилизации ситуации в южных областях Украины".

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С третьей стороны, если есть такое, Костенко был арестован в Симферополе в феврале 2015-го и, видимо, "сдал" сотрудникам ФСБ два тайника с оружием. А Краснов, в свою очередь, "якобы состоя на связи с ФСБ с 2014-го, готовил убийство одного из активистов на административной границе с Крымом, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе и дать российской спецмашине возможность вторгнуться" на территорию Херсонской области Украины…

Так, кто такие Костенко и Краснов? Диверсанты, провокаторы или шпионы? Ничего не понятно!

Вернее, понятно только одно. Принимая во внимание их "приключения", ни Костенко, ни Краснов "политическими заключенными" ни в России, ни в Украине быть никак не могут. А могут быть только двумя провокаторами, которые вполне могли бы стать настоящими террористами, если бы не заигрались в шпионские игры…