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    Два жителя ДНР осуждены за шпионаж в пользу СБУ

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (405)

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    По информации пресс-службы Верховного суда самопровозглашенной Донецкой народной республики, каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.
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    REUTERS Saul Martinez

    ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Военный трибунал самопровозглашенной Донецкой народной республики осудил на 10 лет лишения свободы двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.

    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
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    "Осуждён уроженец города Комсомольское 1956 года рождения, который дал добровольное согласие представителям СБУ на сотрудничество, и в рамках этого сотрудничества неоднократно производил фото и видеосъёмку военнослужащих Донецкой народной республики, техники, зданий и сооружений согласно заданиям, переданным ему сотрудниками иностранной разведки", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда ДНР.

    В ведомстве отметили, что также по статье "шпионаж" осужден еще один житель республики, который передавал Службе безопасности Украины информацию о "военнослужащих ДНР, военной технике и объектах".

    "Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет", — отметили в пресс-службе Верховного суда.

    Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело.

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