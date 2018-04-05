Два жителя ДНР осуждены за шпионаж в пользу СБУ

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Военный трибунал самопровозглашенной Донецкой народной республики осудил на 10 лет лишения свободы двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.

"Осуждён уроженец города Комсомольское 1956 года рождения, который дал добровольное согласие представителям СБУ на сотрудничество, и в рамках этого сотрудничества неоднократно производил фото и видеосъёмку военнослужащих Донецкой народной республики, техники, зданий и сооружений согласно заданиям, переданным ему сотрудниками иностранной разведки", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда ДНР.

В ведомстве отметили, что также по статье "шпионаж" осужден еще один житель республики, который передавал Службе безопасности Украины информацию о "военнослужащих ДНР, военной технике и объектах".

"Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет", — отметили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело.