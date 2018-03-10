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    КГБ Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко в ОАЭ. Архивное фото
    Лукашенко обвинил Киев в нарушении договоренности по делу о шпионаже
    14:42 24.11.2017
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    По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на встрече с президентом Петром Порошенко в ОАЭ была достигнута договоренность - не предавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    Украинская разведка опровергает причастность Шаройко к шпионажу в Белоруссии
    17:41 20.11.2017
    189
    По сообщению Министерства обороны Украины, Павел Шаройко был уволен с воинской службы в 2009 году. После этого он работал журналистом, в том числе и в Белоруссии.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украинский дипломат выехал из Белоруссии после объявления его персоной нон грата
    17:05 20.11.2017
    609
    КГБ Белоруссии называет Игоря Скворцова лицом, ответственным за проведение разведывательной деятельности на территории страны.
    Эмблема Службы внешней разведки Украины
    Белорус задержан за шпионаж в пользу Украины - КГБ
    14:32 20.11.2017
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    Комитет госбезопасности Белоруссии сообщает, что задержание связано с делом украинца Павла Шаройко.
    Павел Шаройко
    КГБ: украинец Павел Шаройко задержан за создание агентурной сети в Белоруссии
    13:22 20.11.2017
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    Комитет Госбезопасности Белоруссии называет Шаройко "кадровым сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины".
    На белорусской границе
    Советник посольства Украины объявлен персоной нон грата в Белоруссии
    13:15 20.11.2017
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    Комитет госбезопасности Белоруссии заявил, что украинский дипломат связан с делом украинского журналиста Шаройко.
    Оружие и литература, изъятые у активистов в Белоруссии. Видео
    "Азов", антимайдан, топоры и ружья: что изъяли у белорусских активистов 
    05:30 24.03.2017
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    Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о задержании 26 человек по подозрению в подготовке вооруженных провокаций и массовых провокаций. Среди прочего у активистов изъяли атрибутику батальона "Азов".
    Оружие, изъятое у задержанных КГБ Белоруссии боевиков
    У задержанных в Белоруссии активистов нашли атрибутику "Азова" и УНА-УНСО
    04:18 24.03.2017
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    Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о задержании 26 человек по подозрению в подготовке вооруженных провокаций и массовых провокаций. Белорусский правоохранители утверждают, что задержали "профессиональных боевиков".
    Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
    В Белоруссии задержаны 26 человек по делу о массовых беспорядках
    19:37 23.03.2017
    178
    По информации Комитета госбезопасности Белоруссии, задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек.
    Флаг Белоруссии
    Белоруссия обнародовала имена всех подозреваемых в терроризме
    11:58 03.02.2015
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    Включению в перечень подлежат организации, граждане Белоруссии, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности.
    Флаг Белоруссии
    Спецслужбы Белоруссии задержали 20 мусульман-салафитов
    02:49 12.01.2015
    87
    Мусульман задержали в конце прошлого года под Минском, где в одном из домов встречались последователи движения. Восемь из них были иностранцами.
    Резиденция Виктора Януковича Межигорье
    Судьбу картин якобы из резиденции Януковича определит суд после экспертизы
    13:23 29.09.2014
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    Картины неустановленных авторов выдавались за полотна Клода Моне, Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка, Константина Юона, Василия Кандинского и были вывезены из резиденции Януковича.
    Задержанный
    В Белоруссии задержаны лица, пытавшиеся сбыть картины из резиденции Януковича
    11:43 29.09.2014
    95
    Задержанные утверждали, что предложенные ими на продажу произведения искусства были вывезены из резиденции экс-президента Януковича.
    Самолет
    КГБ: гражданин Грузии пытался угнать самолет в Белоруссии
    13:14 10.06.2014
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    Сотрудники КГБ Белоруссии задержали гражданина Грузии, который попытался при помощи записки с угрозами угнать самолет, следовавший рейсом Кутаиси-Минск, и направить его в одну из европейских стран.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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