Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о задержании 26 человек по подозрению в подготовке вооруженных провокаций и массовых провокаций. Среди прочего у активистов изъяли атрибутику батальона "Азов".
Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о задержании 26 человек по подозрению в подготовке вооруженных провокаций и массовых провокаций. Белорусский правоохранители утверждают, что задержали "профессиональных боевиков".
Включению в перечень подлежат организации, граждане Белоруссии, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".