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    Павел Шаройко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Зачем Украине хаос в отношениях с соседями?
    19:55 28.11.2017
    1166
    Нашим политикам не хватает профессионализма, чтобы предусмотреть последствия своих слов или действий в процессе устранения конкурентов, считает эксперт-международник.
    Правозащитник Владимир Чемерис
    Будущее украинского журналиста в Белоруссии
    17:55 28.11.2017
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    Сейчас Павлу Шаройко нужно срочно найти адвоката, поскольку то, что информация о нем стала публичной, только усложнило дело, подчеркнул правозащитник.
    Павел Шаройко
    Допрос украинца в Белоруссии: стали известны новые подробности
    21:17 26.11.2017
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    В сюжете продемонстрировано видео с Шаройко, на котором он отмечает: "В Киеве оперативный руководитель сказал, что принято решение…, что старшим группы будет Скворцов".
    Допрос Павла Шаройко в Белоруссии
    Допрос Павла Шаройко в Беларуси 
    08:17 21.11.2017
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    На кадрах Павел Шаройко дает признательные показания. Также показано видео задержания фигурантов дела о шпионаже украинцев в Беларуси.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    Украинская разведка опровергает причастность Шаройко к шпионажу в Белоруссии
    17:41 20.11.2017
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    По сообщению Министерства обороны Украины, Павел Шаройко был уволен с воинской службы в 2009 году. После этого он работал журналистом, в том числе и в Белоруссии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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