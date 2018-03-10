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    погоня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Масштабное ДТП в Киеве
    Выяснилось как началась погоня в Киеве, закончившаяся масштабным ДТП
    02:10 31.12.2017
    1032
    Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.
    В Луцке очередного мажора ловили 8 экипажей полиции
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции. Момент задержания
    02:52 04.06.2017
    723Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Инцидент случился в ночь на 3 июня. Молодого человека с пассажирами задержали после длительной погони в селе Липины. В погоне участвовали 8 полицейских экипажей.
    В Кременчуге патрульные устроили погоню, зацепив пешехода
    В Кременчуге патрульные устроили погоню, зацепив пешехода
    13:23 02.10.2016
    190
    Согласно информации, погоня патрульных полицейских за нарушителем ПДД была по всему городу. Патрульная машина, выехав на тротуар, зацепила девушку. От написания заявления она отказалась.
    Полицейская погоня за лихачем-морпехом в Лос-Анджелесе. Видео
    Полицейская погоня за лихачем-морпехом в Лос-Анджелесе 
    06:55 11.04.2016
    147
    Морской пехотинец Гершель Рейнольдс был арестован после того, как несколько часов на высокой скорости разъезжал по Лос-Анджелесу в окружении полицейских машин, пытающихся его остановить.
    Последствия стрельбы при погоне за BMW
    Полиция в погоне за BMW. Это однозначно умышленное убийство - адвокат
    12:44 19.02.2016
    1309День полиции: успех или провал?
    По мнению адвоката Анатолия Башловки, который представляет семью погибшего в суде, помимо статьи 115 УК об умышленном убийстве, сотрудникам полиции могут быть предъявлены и другие обвинения.
    Похороны убитого в погоне 17-летнего пассажира BMW под Киевом
    Хроника беспредела. Полиция-милиция и их невинные жертвы
    13:37 13.02.2016
    2579День полиции: успех или провал?
    Во вторник, 9 февраля, в Боярке похоронили 17-летнего Мишу Медведева. Среди тех, кто пришел с ним попрощаться, были Максим Кривонос и Влад Прихенко, в роковую ночь находившиеся с ним в автомобиле BMW. Водителя авто на похоронах не было.
    Радиоперехват смертельной погони полиции за BMW в Киеве. Видео
    Радиоперехват смертельной погони полиции за BMW в Киеве 
    00:48 11.02.2016
    2102День полиции: успех или провал?
    В интернете появился радиоперехват погони патрульной полиции Киева за автомобилем BMW в ночь с 6-го на 7-е февраля. Преследование происходило от бульвара Шевченко, далее по проспекту Победы и Кольцевой дороге.
    В Киеве полицейские во время погони застрелили человека
    Обнародовано видео смертельной погони полицейских в Киеве
    06:40 10.02.2016
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    Погоню полицейских машин за быстро движущимся автомобилем BMW, который проследовал от бульвара Шевченко, далее по проспекту Победы и Кольцевой дороге, сняла веб-камера расположенная на бульваре Шевченко.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Убитый во время погони со стрельбой парень априори нарушителем быть не мог - ГПУ
    00:31 10.02.2016
    1762День полиции: успех или провал?
    По мнению помощника генпрокурора Владислава Куценко, важно, при каких обстоятельствах полицейский принял решение о выстрелах: "если была действительно реальная угроза жизни других людей, то можно говорить об одних обстоятельствах. Если такой угрозы не было, можно говорить о других обстоятельствах".
    Полицейская погоня со стрельбой в Киеве
    Полицейская погоня со стрельбой в Киеве 
    16:23 07.02.2016
    5233День полиции: успех или провал?
    Автомобиль двигался по городу со скоростью до 190 км/час. На требование остановиться водитель не отреагировал. Было принято решение открыть огонь на поражение.
    Хамес Родригес. Архивное фото
    Хамес Родригес пытался уйти от полицейской погони по дороге на тренировку "Реала"
    23:47 01.01.2016
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    По данным полиции, во время погони скорость автомобиля 24-летнего Родригеса достигала 200 км/ч. Футболисту, которого полицейским удалось настичь только непосредственно перед въездом на базу клуба, грозит штраф и лишение прав.
    Полиция Киева с погоней задержала нетрезвого водителя Porsche Cayenne
    Погоня полиции Киева за нетрезвым водителем Porsche Cayenne 
    17:48 11.07.2015
    5129Патрульная полиция в Украине.
    Патрульные остановили машину и попросили водителя предъявить документы. Водитель в ответ полицейским заявил, что нервничает, так как преодолел за рулем долгий путь в 500 км.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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