Во вторник, 9 февраля, в Боярке похоронили 17-летнего Мишу Медведева. Среди тех, кто пришел с ним попрощаться, были Максим Кривонос и Влад Прихенко, в роковую ночь находившиеся с ним в автомобиле BMW. Водителя авто на похоронах не было.
В интернете появился радиоперехват погони патрульной полиции Киева за автомобилем BMW в ночь с 6-го на 7-е февраля. Преследование происходило от бульвара Шевченко, далее по проспекту Победы и Кольцевой дороге.
Погоню полицейских машин за быстро движущимся автомобилем BMW, который проследовал от бульвара Шевченко, далее по проспекту Победы и Кольцевой дороге, сняла веб-камера расположенная на бульваре Шевченко.
По мнению помощника генпрокурора Владислава Куценко, важно, при каких обстоятельствах полицейский принял решение о выстрелах: "если была действительно реальная угроза жизни других людей, то можно говорить об одних обстоятельствах. Если такой угрозы не было, можно говорить о других обстоятельствах".
По данным полиции, во время погони скорость автомобиля 24-летнего Родригеса достигала 200 км/ч. Футболисту, которого полицейским удалось настичь только непосредственно перед въездом на базу клуба, грозит штраф и лишение прав.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".