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По мнению помощника генпрокурора Владислава Куценко, важно, при каких обстоятельствах полицейский принял решение о выстрелах: "если была действительно реальная угроза жизни других людей, то можно говорить об одних обстоятельствах. Если такой угрозы не было, можно говорить о других обстоятельствах".