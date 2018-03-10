По данным полиции, во время погони скорость автомобиля 24-летнего Родригеса достигала 200 км/ч. Футболисту, которого полицейским удалось настичь только непосредственно перед въездом на базу клуба, грозит штраф и лишение прав.
"Фанаты чувствуют себя обманутыми, согласившись на повышение цен из-за многообещающих лозунгов клуба, связанных с Фалькао и Родригесом", - говорится в заявлении на сайте объединения болельщиков "Монако" Planete ASM.
Около 345 тысяч футболок новобранца мадридского "Реала" Хамеса Родригеса реализовано клубом через двое суток после того, как было объявлено о переходе колумбийского полузащитника из "Монако", сообщает Daily Mail.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".