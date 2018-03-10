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    Хамес Родригес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Хамес Родригес. Архивное фото
    Хамес Родригес пытался уйти от полицейской погони по дороге на тренировку "Реала"
    23:47 01.01.2016
    159
    По данным полиции, во время погони скорость автомобиля 24-летнего Родригеса достигала 200 км/ч. Футболисту, которого полицейским удалось настичь только непосредственно перед въездом на базу клуба, грозит штраф и лишение прав.
    Участники церемонии вручения Золотого мяча
    Вручение "Золотого мяча" в Цюрихе 
    23:58 12.01.2015
    1072
    В Швейцарии состоялась гала-церемония, во время которого были названы лучшие футболисты и тренеры года. "Золотой мяч" в третий раз в своей жизни получили Криштиану Роналду.
    Вручение Золотого мяча
    В Цюрихе вручили самую престижную футбольную награду "Золотой мяч" 
    23:09 12.01.2015
    569
    Церемония вручения "Золотого мяча" в Швейцарии собрала цвет футбольного сообщества. Лучшие футболисты и тренеры мира собрались в Цюрих, чтобы узнать, кто стал обладателем награды в этот раз.
    Мяч с ЧМ-2014
    "Реал" разгромил "Гранаду" в матче десятого тура чемпионата Испании
    20:11 01.11.2014
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    Матч завершился со счетом 4:0 в пользу гостей. Голы в составе "Реала" забили Криштиану Роналду, Хамес Родригес, оформивший дубль, а также Карим Бензема.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду отказался играть "в квадрат" с одноклубником Родригесом
    17:27 16.09.2014
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    Португальский футболист Криштиану Роналду не захотел тренироваться со своим одноклубником Хамесом Родригесом и попросил его уйти.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    Фанаты "Монако" требуют вернуть деньги за абонементы на начавшийся сезон
    01:58 03.09.2014
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    "Фанаты чувствуют себя обманутыми, согласившись на повышение цен из-за многообещающих лозунгов клуба, связанных с Фалькао и Родригесом", - говорится в заявлении на сайте объединения болельщиков "Монако" Planete ASM.
    Карло Анчелотти
    Родригес выйдет в стартовом составе "Реала" в матче с "Севильей" - Анчелотти
    07:34 12.08.2014
    102
    Новички "Реала" Хамес Родригес и Тони Кроос сыграют в матче за Суперкубок УЕФА против "Севильи", заявил главный тренер мадридского футбольного клуба Карло Анчелотти.
    Хамес Родригес. Архивное фото
    За двое суток "Реал" продал около 345 тыс футболок Родригеса - СМИ
    03:23 25.07.2014
    73
    Около 345 тысяч футболок новобранца мадридского "Реала" Хамеса Родригеса реализовано клубом через двое суток после того, как было объявлено о переходе колумбийского полузащитника из "Монако", сообщает Daily Mail.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    "Монако" рассматривает Снейдера как замену Хамеса Родригеса - СМИ
    02:15 22.07.2014
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    Голландский хавбек рассматривается в качестве замены колумбийцу Хамесу Родригесу, который в ближайшее время должен стать игроком мадридского "Реала".
    Хамес Родригес. Архивное фото
    Хамес Родригес стал автором самого красивого гола ЧМ-2014
    14:30 21.07.2014
    303Чемпионат мира по футболу 2014
    Родригес оформил дубль в матче 1/8 финала турнира в Рио-де-Жанейро, отличившись на 28-й и 50-й минутах. Хавбек на 28-й минуте поразил ворота Фернандо Муслеры точным ударом из-за пределов штрафной.
    Хамес Родригес. Архивное фото
    Колумбиец Хамес Родригес стал обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2014
    01:19 14.07.2014
    261Чемпионат мира по футболу 2014
    Родригес провел на чемпионате мира 5 матчей, отличившись в них 6 забитыми мячами. Обладателем "Серебряной бутсы" стал немец Томас Мюллер, в активе которого 5 забитых голов.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Германия
    Определились претенденты на приз лучшему игроку ЧМ по футболу
    21:35 11.07.2014
    301Чемпионат мира по футболу 2014
    Стали известны имена футболистов, включенных в шорт-лист кандидатов на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу, сообщается на официальной странице мяча мундиаля в микроблоге в Twitter.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Нидерланды - Аргентина
    Сборная Аргентины нанесла поражение команде Нидерландов в полуфинале ЧМ
    06:09 10.07.2014
    624Чемпионат мира по футболу 2014
    Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Бразилии, и вышла в финал турнира.
    Хамес Родригес. Архивное фото
    "Монако" оценил Родригеса в 80 млн евро - СМИ
    11:59 07.07.2014
    64
    Монегаски готовы снизить цену на одного из своего лидеров, а также согласны включить в сделку по переходу некоторые игроков "сливочных".
    Хамес Родригес
    ФК "Монако" готов расстаться с форвардом Родригесом за 75 млн евро
    15:43 04.07.2014
    38
    При этом вице-президент французского клуба Вадим Васильев уверен, что Родригес останется в команде.
    Футбол. ЧМ-2014. Лионель Месси
    Составлен рейтинг бомбардиров на чемпионате мира в Бразилии
    10:35 03.07.2014
    139Чемпионат мира по футболу 2014
    Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси лидирует в медиарейтинге бомбардиров на чемпионате мира в Бразилии, подготовленном компанией "Медиалогия" специально для агентства "Р-Спорт".
    Twitter
    Матч Япония - Колумбия на ЧМ собрал более 4,4 млн сообщений в Twitter
    09:57 25.06.2014
    38Чемпионат мира по футболу 2014
    Пользователи социальной сети Twitter оставили 4,435 миллиона сообщений во время игры Чемпионата мира по футболу между сборным Японии и Колумбии, сообщает пресс-служба соцсети.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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