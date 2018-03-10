Роббен провел на поле все 90 минут, сделал 42 передачи партнерам и нанес один удар, а также заработал пенальти, с которого Робин ван Перси открыл счет на 3-й минуте, и поучаствовал в двух других голевых атаках "оранжевых".
ФИФА не применит санкции к полузащитнику сборной Нидерландов Арьену Роббену, который признался, что симулировал в одном из эпизодов в матче со сборной Мексики, сообщает АФП со ссылкой на представительницу ФИФА Делию Фишер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".