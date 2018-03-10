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    Арьен Роббен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Игрок сборной Нидерландов Арьен Роббен
    Роббен признан лучшими спортсменом года в Нидерландах
    09:21 17.12.2014
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    Рулевой "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал признан лучшим тренером года.
    Игроки ФК Бавария. Архивное фото
    "Бавария" на выезде сокрушила "Рому" со счетом 7:1 в матче Лиги чемпионов
    23:55 21.10.2014
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    Встреча группы Е, состоявшаяся во вторник в Риме, завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Нидерланды - Аргентина
    Матч Бразилия - Нидерланды собрал 7,5 млн упоминаний в Twitter
    02:31 13.07.2014
    97Чемпионат мира по футболу 2014
    Наиболее упоминаемыми игроками встречи в составе победителей стали Блинд и Вейналдум, а также хавбек Арьен Роббен, заработавший пенальти и признанный лучшим игроком матча.
    Игрок сборной Нидерландов Арьен Роббен
    Роббен стал лучшим игроком матча за третье место ЧМ-2014
    01:26 13.07.2014
    81Чемпионат мира по футболу 2014
    Роббен провел на поле все 90 минут, сделал 42 передачи партнерам и нанес один удар, а также заработал пенальти, с которого Робин ван Перси открыл счет на 3-й минуте, и поучаствовал в двух других голевых атаках "оранжевых".
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Германия
    Определились претенденты на приз лучшему игроку ЧМ по футболу
    21:35 11.07.2014
    301Чемпионат мира по футболу 2014
    Стали известны имена футболистов, включенных в шорт-лист кандидатов на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу, сообщается на официальной странице мяча мундиаля в микроблоге в Twitter.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Нидерланды - Чили
    ФИФА не накажет Роббена за симуляцию в матче с мексиканцами
    18:58 30.06.2014
    160Чемпионат мира по футболу 2014
    ФИФА не применит санкции к полузащитнику сборной Нидерландов Арьену Роббену, который признался, что симулировал в одном из эпизодов в матче со сборной Мексики, сообщает АФП со ссылкой на представительницу ФИФА Делию Фишер.
    Матч Нидерланды - Чили
    Матч ЧМ Нидерланды - Чили собрал более 1,8 млн записей в Twitter
    09:12 24.06.2014
    39Чемпионат мира по футболу 2014
    Болельщики оставили более 1,8 миллиона записей в Twitter во время матча группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Чили, сообщает пресс-служба социальной сети.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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