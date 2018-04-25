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    Футболисты "Баварии" травмировались в полуфинале ЛЧ с "Реалом"

    (обновлено: )37
    Арьен Роббен и Жером Боатенг из мюнхенской "Баварии" получили травмы в ходе первого тайма. Они заменены на Тиаго Алькантару и Никласа Зюле соответственно.
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    Игрок Баварии Арьен Роббен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Игрок Баварии Жером Боатенг. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Футболисты мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен и Жером Боатенг получили повреждения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

    Оба игрока травмировались по ходу первого тайма встречи, которая проходит в Мюнхене. Они заменены на Тиаго Алькантару и Никласа Зюле соответственно.

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    Степень серьезности травм полузащитника Роббена и защитника Боатенга пока неизвестна.

    Накануне английский "Ливерпуль" одержал крупную победу над итальянской "Ромой" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов-2017/18 со счетом 5:2.

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