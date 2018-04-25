Футболисты "Баварии" травмировались в полуфинале ЛЧ с "Реалом"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Футболисты мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен и Жером Боатенг получили повреждения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Оба игрока травмировались по ходу первого тайма встречи, которая проходит в Мюнхене. Они заменены на Тиаго Алькантару и Никласа Зюле соответственно.

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Степень серьезности травм полузащитника Роббена и защитника Боатенга пока неизвестна.

Накануне английский "Ливерпуль" одержал крупную победу над итальянской "Ромой" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов-2017/18 со счетом 5:2.