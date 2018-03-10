Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года состоялся во Франкфурте и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В другом матче этой группы ирландцы в гостях одержали крупную победу над сборной Гибралтара.
Матч, состоявшийся в Мюнхене, завершился победой хозяев поля со счетом 7:0. Дубль оформил Томас Мюллер, еще по одному голу записали на свой счет Жером Боатенг, Франк Рибери, Хольгер Бадштубер, Роберт Левандовский и Марио Гетце.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".