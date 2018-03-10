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    Томас Мюллер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Томас Мюллер. Архивное фото
    "Челси" планирует приобрести форварда "Баварии" Мюллера - СМИ
    10:53 01.12.2015
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    После того, как Диего Коста бросил манишкой в главного тренера "Челси" Жозе Моуринью, руководство лондонского клуба решило приобрести ему замену - форварда "Баварии".
    Флаг Германии
    Немецкие футболисты обыграли поляков в квалификации чемпионата Европы-2016
    00:22 05.09.2015
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    Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года состоялся во Франкфурте и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В другом матче этой группы ирландцы в гостях одержали крупную победу над сборной Гибралтара.
    Томас Мюллер. Архивное фото
    "МЮ" предложит "Баварии" 100 млн евро за переход Томаса Мюллера - СМИ
    22:35 20.07.2015
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    "Манчестер Юнайтед" предложит 100 миллионов "Баварии" за переход Томаса Мюллер. Самому футболисту английский клуб предложит пятилетний контракт.
    Томас Мюллер и тренер Баварии Хосеп Гвардиола
    Мюллер и Лам признали вину за поражение "Баварии" в матче Лиги чемпионов
    07:18 16.04.2015
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    Мюнхенская "Бавария" уступила "Порту" на выезде в первом матче 1/4 Лиги Чемпионов. Клубу из Германии необходимо побеждать дома с большой разницей пропущенных и забитых мячей.
    Футбол. Лига чемпионов. Мирча Луческу. Архивное фото
    Футболисты "Баварии" разгромили "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
    23:48 11.03.2015
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    Матч, состоявшийся в Мюнхене, завершился победой хозяев поля со счетом 7:0. Дубль оформил Томас Мюллер, еще по одному голу записали на свой счет Жером Боатенг, Франк Рибери, Хольгер Бадштубер, Роберт Левандовский и Марио Гетце.
    Игроки ФК Бавария. Архивное фото
    Хет-трик Мюллера принес "Баварии" крупную победу над "Айнтрахтом"
    18:37 08.11.2014
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    Встреча во Франкфурте закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Мюллер отличился на 22-й, 64-й и 67-й минутах. Окончательный результат на 86-й минуте установил Джердан Шакири.
    Игроки ФК Бавария. Архивное фото
    "Бавария" на выезде сокрушила "Рому" со счетом 7:1 в матче Лиги чемпионов
    23:55 21.10.2014
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    Встреча группы Е, состоявшаяся во вторник в Риме, завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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