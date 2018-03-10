Матч, состоявшийся в Мюнхене, завершился победой хозяев поля со счетом 7:0. Дубль оформил Томас Мюллер, еще по одному голу записали на свой счет Жером Боатенг, Франк Рибери, Хольгер Бадштубер, Роберт Левандовский и Марио Гетце.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".