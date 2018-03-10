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    Жером Боатенг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Жером Боатенг
    Немецкий футболист отказался везти семью на Евро из-за угрозы терактов
    15:26 08.06.2016
    116В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Защитник сборной Германии по футболу Жером Боатенг отметил, что будет чувствовать себя спокойно, если его семья не будет присутствовать на стадионах, где будут проходить матчи Евро.
    Жером Боатенг
    Футболист "Баварии" Жером Боатенг вошел в Книгу рекордов Гиннесса
    22:53 16.12.2015
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    Боатенг, ранее игравший за "Герту", "Гамбург" и английский "Манчестер Сити", выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе сборной Германии 27-летний игрок стал чемпионом мира в 2014 году.
    Футбол. Лига чемпионов. Мирча Луческу. Архивное фото
    Футболисты "Баварии" разгромили "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
    23:48 11.03.2015
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    Матч, состоявшийся в Мюнхене, завершился победой хозяев поля со счетом 7:0. Дубль оформил Томас Мюллер, еще по одному голу записали на свой счет Жером Боатенг, Франк Рибери, Хольгер Бадштубер, Роберт Левандовский и Марио Гетце.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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