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    Марио Гетце

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Марио Гетце
    Игрок мюнхенской "Баварии" Марио Гетце выбыл из-за травмы на три месяца
    18:34 09.10.2015
    613
    Гетце получил повреждение мышц во время встречи со сборной Ирландии в рамках отборочного тура на Чемпионат Европы 2016 года. Марио пропустит решающий матч сборной Германии против Грузии.
    Флаг Германии
    Немецкие футболисты обыграли поляков в квалификации чемпионата Европы-2016
    00:22 05.09.2015
    155
    Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года состоялся во Франкфурте и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В другом матче этой группы ирландцы в гостях одержали крупную победу над сборной Гибралтара.
    Футбол. Лига чемпионов. Мирча Луческу. Архивное фото
    Футболисты "Баварии" разгромили "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
    23:48 11.03.2015
    174
    Матч, состоявшийся в Мюнхене, завершился победой хозяев поля со счетом 7:0. Дубль оформил Томас Мюллер, еще по одному голу записали на свой счет Жером Боатенг, Франк Рибери, Хольгер Бадштубер, Роберт Левандовский и Марио Гетце.
    Игроки Баварии. Архивное фото
    "Бавария" разгромила "Вердер", "Боруссия" проиграла "Кельну" в бундеслиге
    18:40 18.10.2014
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    "Бавария", являющаяся соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, на своем поле разгромила "Вердер" со счетом 6:0.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Сборная Германии в матче с поляками создала моментов на четыре игры - Гетце
    06:34 12.10.2014
    118
    Встреча группы D, которая состоялась в субботу в Варшаве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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