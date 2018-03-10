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Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года состоялся во Франкфурте и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В другом матче этой группы ирландцы в гостях одержали крупную победу над сборной Гибралтара.