По словам мэра Днепра Бориса Филатова, с ним произошел обычный аллергический приступ. После пребывания в приемном покое скорой помощи на следующей сессии Филатов пообещал принять муниципальную программу охраны лечебных учреждений.
Депутат Европарламента, представитель Партии независимости Великобритании 49-летний Стивен Вульф выпал из окна здания Парламента в Страсбурге. В тяжелом состоянии европарламентарий был госпитализирован.
По данным властей, в пятницу начала поступать информация, что в инфекционное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована группа отдыхающих из пансионата "Славский", с симптомами острой кишечной инфекции.
Согласно сообщению на официальном сайте группы, в связи с госпитализацией Энтони Кидиса из-за осложнений, связанных с кишечным гриппом, группа Red Hot Chili Peppers должна отложить свой концерт для iHeart Radio, намеченный на 17 мая.
По сообщению на странице музыканта в Facebook, после консультации с врачами, Эйс Фрейли, у которого ничего не обнаружили кроме переутомления и обезвоживания, неохотно согласился отменить концерт в городе Поукипзи.
Согласно информации, сторона обвинения настаивала на том, чтобы дело рассматривалось в присутствии Леоновой и ходатайствовала о принудительной ее доставке в суд, но адвокат отметил, что его "подзащитная находится в тяжелом состоянии".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".