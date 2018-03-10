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    госпитализация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Актер Михаил Кокшенов. Архивное фото
    Популярный советский комедийный актер доставлен в реанимацию в Москве
    21:43 17.10.2017
    2624
    По информации Первой городской больницы имени Пирогова Москвы, актер Михаил Кокшенов находится в 10-м отделении реанимации и интенсивной терапии.
    Николай Караченцов. Архивное фото
    Состояние Караченцова ухудшилось
    11:21 21.09.2017
    963
    По информации справочной службы НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние российского актера Николая Караченцова тяжелое, он в реанимации.
    Джордж Буш (старший). Архивное фото
    Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован - СМИ
    01:28 19.04.2017
    99
    Согласно заявлению офиса экс-президента, у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы.
    Поэт Евгений Евтушенко
    Евгений Евтушенко госпитализирован в США
    22:26 31.03.2017
    206
    По словам помощника поэта, Евгений Евтушенко госпитализирован в США, в настоящее время находится в больнице, его состояние оценивается пока как нормальное.
    Белорусский общественно-политический деятель Владимир Некляев. Архивное фото
    Экс-кандидат в президенты Белоруссии Некляев находится в больнице - СМИ
    20:51 25.03.2017
    163
    Согласно информации, оппозиционер, бывший кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев, задержанный накануне по приезду из Польши, находится в неврологическом отделении.
    Авария на шахте в Львовской области
    Двадцать горняков, пострадавших из-за аварии, госпитализированы во Львове
    15:56 03.03.2017
    289Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По информации Львовской облгосадминистрации, 20 горняков, пострадавших в результате взрыва метана на шахте "Степная", госпитализированы в ожоговое отделение 8-й клинической больницы Львова.
    Народный артист РСФСР Николай Караченцов
    У Караченцова диагностировали сотрясение мозга - источник
    20:57 27.02.2017
    356
    По информации источника, знакомого с ситуацией, актёра Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга.
    На месте ДТП с премьером Польши
    Пострадавшую в ДТП премьера Польши доставили в госпиталь
    01:56 11.02.2017
    424
    Согласно официальным данным, премьер Польши Беата Шидло находится в стабильном состоянии и в сознании. Во время аварии она была пристегнута и получила ушибы и ссадины.
    Мэр Днепра Борис Филатов в больнице
    Мэр Днепра "на скорой" госпитализирован в больницу
    03:48 16.01.2017
    752Медреформа или медицинский геноцид?
    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, с ним произошел обычный аллергический приступ. После пребывания в приемном покое скорой помощи на следующей сессии Филатов пообещал принять муниципальную программу охраны лечебных учреждений.
    Актер Вячеслав Шалевич
    Актер Вячеслав Шалевич экстренно госпитализирован в Москве - СМИ
    17:07 03.12.2016
    929
    Согласно информации, артист был доставлен в реанимационное отделение одной из клиник Москвы с судорожным синдромом. До этого случая Шалевичу стало плохо в четверг, на сцене.
    В Европарламенте в результате драки депутат выпал из окна. Видео
    В Европарламенте в результате драки депутат выпал из окна 
    00:43 07.10.2016
    1269
    Депутат Европарламента, представитель Партии независимости Великобритании 49-летний Стивен Вульф выпал из окна здания Парламента в Страсбурге. В тяжелом состоянии европарламентарий был госпитализирован.
    Жак Ширак
    Жак Ширак госпитализирован с легочной инфекцией - СМИ
    22:37 18.09.2016
    45
    Согласно информации, Ширак был направлен в парижскую больницу Питье-Сальпетриер. Политик был госпитализирован после возвращения в Париж из Марокко, где он пребывал со своей семьей.
    Мэра Житомира госпитализировали после финиша на полумарафоне
    Мэра Житомира госпитализировали
    16:18 04.09.2016
    322
    Мэр после того, как пересек финишную отметку на полумарафоне, потерял сознание. Позже заместитель мэра Житомира Матвей Хренов подтвердил, что Сергея Сухомлина забрала "скорая".
    Врач. Архивное фото
    В пансионате во Львовской области госпитализированы с отравлением 11 человек
    13:36 09.07.2016
    163Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По данным властей, в пятницу начала поступать информация, что в инфекционное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована группа отдыхающих из пансионата "Славский", с симптомами острой кишечной инфекции.
    Red Hot Chili Peppers
    Стала известна причина госпитализации солиста Red Hot Chili Peppers
    05:50 16.05.2016
    215
    Согласно сообщению на официальном сайте группы, в связи с госпитализацией Энтони Кидиса из-за осложнений, связанных с кишечным гриппом, группа Red Hot Chili Peppers должна отложить свой концерт для iHeart Radio, намеченный на 17 мая.
    Стас Михайлов
    Певец Стас Михайлов госпитализирован в Ставрополе
    02:36 19.04.2016
    1351
    По информации организаторов концерта в Ставрополе, "скорая" приезжала к певцу Стасу Михайлову дважды, ему стало плохо, концерт не состоялся.
    Бывший гитарист рок-группы Kiss Эйс Фрейли
    В США экс-гитарист группы Kiss с симптомами обезвоживания попал в больницу
    03:22 17.04.2016
    116
    По сообщению на странице музыканта в Facebook, после консультации с врачами, Эйс Фрейли, у которого ничего не обнаружили кроме переутомления и обезвоживания, неохотно согласился отменить концерт в городе Поукипзи.
    Анджелина Джоли
    СМИ сообщили о критическом состоянии Анджелины Джоли
    20:03 05.04.2016
    11585
    По информации американского таблоида, Анджелина Джоли похудела до 35 килограмм, отказывается от еды и не пытается привести себя в норму.
    Подозреваемая в терроризме россиянка Леонова
    Отпущенную из Лукьяновского СИЗО россиянку Леонову госпитализировали
    21:06 06.03.2016
    616
    Согласно информации, сторона обвинения настаивала на том, чтобы дело рассматривалось в присутствии Леоновой и ходатайствовала о принудительной ее доставке в суд, но адвокат отметил, что его "подзащитная находится в тяжелом состоянии".
    Медики возле избитого бойца Правого сектора в ходе судебного заседания в Ужгороде
    В Ужгороде избитого бойца ПС увезли из суда в больницу
    18:10 11.01.2016
    609"Правый сектор" в центре внимания: драка и стрельба на Закарпатье
    Подозреваемый госпитализирован в областную клиническую больницу. О характере полученных травм не сообщается. Заседание суда по делу бойцов ПС продолжается.
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