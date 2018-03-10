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    Kiss

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Музыкант группы Kiss Джин Симмонс
    Солисту группы Kiss навсегда запретили появляться на телеканале Fox News
    10:33 17.11.2017
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    По данным СМИ, Джин Симмонс в среду приехал в офис телеканала, чтобы дать интервью о своей новой книге. После этого артист без приглашения ворвался на собрание персонала, где распахнул свою рубашку.
    Бывший гитарист рок-группы Kiss Эйс Фрейли
    В США экс-гитарист группы Kiss с симптомами обезвоживания попал в больницу
    03:22 17.04.2016
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    По сообщению на странице музыканта в Facebook, после консультации с врачами, Эйс Фрейли, у которого ничего не обнаружили кроме переутомления и обезвоживания, неохотно согласился отменить концерт в городе Поукипзи.
    Вокалист Kiss предлагает фанатам купить разбитую в их честь гитару
    09:06 07.03.2013
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    Американский музыкант, гитарист и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли предлагает за 5,5 тысяч долларов разбить гитару, предварительно купленную фанатом, "в его честь" во время концерта коллектива в Австралии.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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