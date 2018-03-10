По сообщению на странице музыканта в Facebook, после консультации с врачами, Эйс Фрейли, у которого ничего не обнаружили кроме переутомления и обезвоживания, неохотно согласился отменить концерт в городе Поукипзи.
Американский музыкант, гитарист и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли предлагает за 5,5 тысяч долларов разбить гитару, предварительно купленную фанатом, "в его честь" во время концерта коллектива в Австралии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.