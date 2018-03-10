Боксер Владимир Кличко записал видеообращение к участникам американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, которая выступит на НСК "Олимпийский" в Киеве. Концерт пройдет 6 июля в рамках фестиваля UPark.
Согласно сообщению на официальном сайте группы, в связи с госпитализацией Энтони Кидиса из-за осложнений, связанных с кишечным гриппом, группа Red Hot Chili Peppers должна отложить свой концерт для iHeart Radio, намеченный на 17 мая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".