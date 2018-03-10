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    Red Hot Chili Peppers

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Вокалист Red Hot Chili Peppers снялся голым. Видео
    Вокалист Red Hot Chili Peppers снялся голым 
    17:30 09.09.2016
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    Рок-группа Red Hot Chili Peppers презентовала новый клип на песню Go Robot. Вокалист Энтони Кидис предстает в видео обнаженным и выкрашенным в белый цвет.
    Концерт Red Hot Chili Peppers в Киеве. Бас-гитарист и сооснователь группы Red Hot Chili Peppers Питер Бэлзари
    В Белоруссии таможенники перепутали группу RHCP с Metallica
    15:30 10.07.2016
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    Сотрудники таможенной службы в аэропорту Белоруссии попросили музыкантов из Red Hot Chili Peppers подписать диски и фотографии группы Metallica, сообщил бас-гитарист и сооснователь RHCP.
    Мэр Киева Виталий Кличко
    Звезды на концерте Red Hot Chili Peppers в Киеве 
    06:37 08.07.2016
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    В среду, 6 июля, звезды украинской политики, спорта и шоу бизнеса посетили концерт калифорнийской группы Red Hot Chili Peppers, о чем многие из них сразу же сообщили в социальные сети.
    Концерт Red Hot Chili Peppers в Киеве
    Red Hot Chili Peppers в Киеве: шоу началось с просьбы Кличко 
    13:23 07.07.2016
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    Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выступила вечером в среду, 6 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Концерт прошел в рамках фестиваля UPark.
    В Киеве гитарист Red Hot Chili Peppers попытался сыграть на бандуре
    В Киеве гитарист Red Hot Chili Peppers попытался сыграть на бандуре
    20:21 05.07.2016
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    В интернете появились фото и видео попытки бас-гитариста рок-группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари сыграть на украинском народном инструменте бандуре.
    Кличко записал обращение к Red Hot Chili Peppers. Видео
    Кличко записал видеообращение к Red Hot Chili Peppers 
    00:13 17.06.2016
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    Боксер Владимир Кличко записал видеообращение к участникам американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, которая выступит на НСК "Олимпийский" в Киеве. Концерт пройдет 6 июля в рамках фестиваля UPark.
    Red Hot Chili Peppers
    Стала известна причина госпитализации солиста Red Hot Chili Peppers
    05:50 16.05.2016
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    Согласно сообщению на официальном сайте группы, в связи с госпитализацией Энтони Кидиса из-за осложнений, связанных с кишечным гриппом, группа Red Hot Chili Peppers должна отложить свой концерт для iHeart Radio, намеченный на 17 мая.
    Red Hot Chili Peppers
    Солист Red Hot Chili Peppers госпитализирован
    10:57 15.05.2016
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    На данный момент не сообщается, почему Кидис попал в больницу. Но в связи с такой ситуацией группа отменила концерт в Калифорнии в рамках фестиваля KROQ Weenie Roast.
    Red Hot Chili Peppers
    Red Hot Chili Peppers выступят на фестивале U-Park в Киеве
    22:49 26.11.2015
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    Известнейшая команда отыграет концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве в июле будущего года. Известно, что вместе с Red Hot Chili Peppers выступят также The Hardkiss.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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