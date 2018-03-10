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    Жак Ширак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Жак Ширак
    Жак Ширак госпитализирован с легочной инфекцией - СМИ
    22:37 18.09.2016
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    Согласно информации, Ширак был направлен в парижскую больницу Питье-Сальпетриер. Политик был госпитализирован после возвращения в Париж из Марокко, где он пребывал со своей семьей.
    Жак Ширак
    Экс-президент Франции Жак Ширак госпитализирован - СМИ
    12:49 10.12.2015
    65
    По информации СМИ, о госпитализации 22-ого президента Франции Жака Ширака рассказала его дочь, политик пробудет в госпитале несколько дней для проведения медицинского обследования.
    Жак Ширак
    Ширак заявил о поддержке соперника Саркози в президентской кампании 2017 г
    12:11 02.10.2014
    55
    Бывший президент Франции Жак Ширак поддержит экс-премьера Алена Жюппе за право выдвигаться кандидатом от оппозиционной партии "Союз за народное движение" на президентских выборах 2017 года.
    Экс-президент Франции Жак Ширак. Архивное фото
    СМИ: экс-президент Франции Ширак выписан из госпиталя
    08:44 18.02.2014
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    Экс-президент Франции Жак Ширак, который был госпитализирован в понедельник вечером, смог вернуться домой после краткого обследования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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