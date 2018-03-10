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    Илья Резник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Поэт-песенник Илья Резник. Архивное фото
    Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкульта
    13:38 01.02.2018
    189Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Министр культуры Евгений Нищук обновил перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины - в него попали поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.
    Поэт-песенник Илья Резник. Архивное фото
    Народный артист Украины попал в базу "Миротворца"
    19:16 03.08.2017
    2077Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Илья Резник - Народный артист Украины и России - внесен в базу данных сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины", "участие в пропагандистских мероприятиях" в Крыму и "отрицание российской агрессии".
    Поэт Илья Резник
    Илья Резник был госпитализирован в Москве – жена поэта
    16:01 01.12.2015
    967
    "В поезде Илья повредил палец, оказалось, что это перелом. Мы приехали в больницу наложить гипс. Диагноз оказался – перелом большого пальца левой ноги", - сообщила жена народного артиста России Ирина Романова.
    Владимир Путин
    Путин поздравил поэта Илью Резника с юбилеем
    10:53 04.04.2013
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    Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием поэта-песенника Илью Резника, отметив, что считает его примером для молодых талантов, сообщается на сайте Кремля в четверг.
    Илья Резник
    Артист Илья Резник отмечает 75-летний юбилей
    08:13 04.04.2013
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    Песни на стихи Резника исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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