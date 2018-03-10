Илья Резник - Народный артист Украины и России - внесен в базу данных сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины", "участие в пропагандистских мероприятиях" в Крыму и "отрицание российской агрессии".
"В поезде Илья повредил палец, оказалось, что это перелом. Мы приехали в больницу наложить гипс. Диагноз оказался – перелом большого пальца левой ноги", - сообщила жена народного артиста России Ирина Романова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".