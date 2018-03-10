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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Фондовая биржа. Экономический график
    Черные дни фондового рынка США. Чем они грозят Украине?
    19:58 12.02.2018
    1629
    Основные фондовые индексы США S&P 500, Dow Jones и цены на сырьевые товары резко упали 5 февраля, в понедельник. Самые богатые люди планеты за один день потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Колебания на мировых биржах: причины ситуации и прогнозы
    11:11 09.02.2018
    15138
    Когда Dow Jones показал крупнейшее за сутки снижение в своей истории, вслед за ним основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Путь Сороса. Будет ли снова "облагодетельствована" Украина
    16:17 25.10.2017
    1304
    Миллиардер Джордж Сорос пожертвовал фонду "Открытое общество" больше половины своего личного состояния. Колумнист Кирилл Бакеев анализирует, будут ли потрачены эти деньги на вмешательство в политику каких-либо государств.
    Саммит W20 - Иванка Трамп
    Саудовская Аравия и ОАЭ вложат $100 млн в фонд, созданный Иванкой Трамп - ТВ
    06:34 22.05.2017
    173Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По данным СМИ, фонд занимается помощью женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке. Впервые с инициативой создания этого фонда Иванка Трамп выступила в Берлине. Функции управления фондом возложены не на саму дочь Трампа, а на Всемирный банк.
    Петр Порошенко
    Порошенко договорился об активизации работы по трастовым фондам НАТО
    17:11 18.02.2017
    364Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Договоренность об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов НАТО в поддержку Украины была достигнута на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп объявил о ликвидации своего благотворительного фонда
    02:47 25.12.2016
    146Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По заявлению штаба Дональда Трампа, избранный президент объявил о том, что в рамках продолжающихся усилий по принятию власти он намерен распустить фонд, носящий его имя.
    Президент Словакии Андрей Киска на саммите НАТО в Варшаве
    Киска: Словакия поможет Украине с разминированием
    23:26 09.07.2016
    134АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам президента Словакии Андрея Киски, НАТО создал фонд для разминирования и устранения неразорвавшихся боеприпасов в Украине, который Словакия изъявила желание вести.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Дания поможет в развитии малого и среднего бизнеса в Украине - Климкин
    16:40 07.11.2015
    386Экономический кризис
    Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter, Дания откроет инвестиционный фонд для развития предприятий малого и среднего бизнеса Украины.
    Служба Безопасности Украины
    Деньги для бойцов АТО выводились через фиктивные фирмы - СБУ
    19:08 31.10.2015
    343Дело Корбана
    Согласно информации, под видом благотворительного фонда деньги переводились через фиктивные фирмы. Как сообщается, за эти средства покупались машины и предметы роскоши.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Колебания на мировых биржах: причины ситуации и прогнозы
    11:11 09.02.2018
    15138
    Когда Dow Jones показал крупнейшее за сутки снижение в своей истории, вслед за ним основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Черные дни фондового рынка США. Чем они грозят Украине?
    19:58 12.02.2018
    1629
    Основные фондовые индексы США S&P 500, Dow Jones и цены на сырьевые товары резко упали 5 февраля, в понедельник. Самые богатые люди планеты за один день потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций.
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