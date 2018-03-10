Основные фондовые индексы США S&P 500, Dow Jones и цены на сырьевые товары резко упали 5 февраля, в понедельник. Самые богатые люди планеты за один день потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций.
Миллиардер Джордж Сорос пожертвовал фонду "Открытое общество" больше половины своего личного состояния. Колумнист Кирилл Бакеев анализирует, будут ли потрачены эти деньги на вмешательство в политику каких-либо государств.
По данным СМИ, фонд занимается помощью женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке. Впервые с инициативой создания этого фонда Иванка Трамп выступила в Берлине. Функции управления фондом возложены не на саму дочь Трампа, а на Всемирный банк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Основные фондовые индексы США S&P 500, Dow Jones и цены на сырьевые товары резко упали 5 февраля, в понедельник. Самые богатые люди планеты за один день потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций.