Черные дни фондового рынка США. Чем они грозят Украине?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Более всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета – он потерял 5,1 миллиарда долларов. Второе место по объему потерь заняло состояние основателя Facebook FB Inc Марка Цукерберга – оно сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место. Он "обеднел" на 3,3 миллиарда долларов.

За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс "похудел" за понедельник 2,25 миллиарда долларов.

А ведь еще недавно все они владели акциями "голубых" фишек. Вроде как исключительно растущих и вечно прибыльных.

Согласно данным, опубликованным на сайтах фондовых площадок, снижение фондового рынка Америки стало максимальным с 2011 года – периода европейского долгового кризиса. Некоторые эксперты на Уолл-стрит уже окрестили прошедший понедельник "черным". И было отчего.

Только падение индекса Dow Jones в пунктах стало максимальным во всей его истории существования, в течение одного дня. И составило 1175 пунктов к моменту закрытия сессии. При этом произошло это падение за пятнадцать минут. Согласно отраслевым индикаторам S&P 500, наибольшее снижение продемонстрировал финансовый сектор (падение на 5%), а также фармакологические, промышленные, нефтегазовые и телекоммуникационные компании (снижение на 4%).

Вслед за падением фондового рынка США резко снизились мировые цены на основную продукцию украинского экспорта – сырьевые товары.

Цены на железную руду и медь упали на 1,2% и 2% соответственно. Американские фьючерсы на пшеницу снизились на 1,6%. Аналитики, опрошенные изданием Bloomberg, связывают падение фондового рынка с распродажей инвесторами рисковых активов на фоне усиления инфляционных ожиданий в США.

Инвесторы ожидают повышения процентных ставок и постепенного сворачивания программы количественного смягчения, которая предусматривает выкуп рисковых активов за эмиссионные средства, в условиях ускорения инфляции.

"Мировой финансовый рынок вчера был потрясен сильнейшей волной продаж. Акции упали от своих недавних максимумов на 10 и более процентов. Это первый тревожный сигнал для мировой экономики", – написал на своей странице в Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Уже к осени эксперт ожидает начала масштабного экономического кризиса в Соединенных Штатах. "К маю ситуация в мировой экономике скорее всего спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний… А, так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США".

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Найман предупреждает, что, если его прогнозы оправдаются, от этого кризиса пострадает вся мировая экономика.

"Если это действительно произойдет, то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику. И Украину, с ее гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах. Так что храните кэш и готовьтесь к худшему", – заключает Эрик Найман.

С прогнозом украинского эксперта перекликается оценка бывшего главы ФРС Алана Гринспена, которую он озвучил накануне "черного" понедельника: "У нас два пузыря – на рынке акций и на рынке облигаций". А пузыри, как известно всегда лопаются. С одновременным обесцениванием ценных бумаг и паническим бегством инвесторов из любых рисковых активов в "тихие гавани".

Следом за падением фондового рынка Америки на мировых финансовых рынках прокатилась волна распродаж. Наиболее масштабная с августа 2011 года, когда США потеряли суверенный рейтинг ААА и оказались на грани дефолта.

Все это происходит на фоне растущих слухов о том, что уже в начале марта ФРС пересмотрит свою ставку в сторону роста на полпроцентых пункта – до 1,75%. В течение текущего года этот пересмотр может состояться несколько раз и ставка, по прогнозам увеличится минимум до 3%. Эти меры приведут к резкому росту стоимости доллара и бегству инвесторов из рисковых вложений в американские гособлигации. Падение инвестиций прежде всего коснется сырья и рисковых рынков развивающихся стран. Такая политика больно ударит по экономике Украины. Наше ВВП наполовину состоит из экспорта. И 70-80% приходится на сырье.

Кроме того, рост ставки ФРС мгновенно отыграется существенным повышением стоимости любых займов. Если наш Минфин был намерен львиную долю выплат по госдолгам перекрыть продажей евробондов. То последние в такой ситуации могут просто не найти покупателей или будут стоить вдвое дороже нынешнего уровня.

Нынешняя политика ФРС приведет к падению мировых цен на сырье, а вместе с ними к сокращению притока валютной выручки украинских экспортеров, падению ВВП Украины и реальных доходов населения.

Риски девальвации гривны кардинально вырастут. При повышении ставки ФРС до 2,75-3,00% курс USD/UAH опустится минимум до 35-40 грн/дол в текущем году, полагают финансовые аналитики.

В 2019-м году при сохранении агрессивной политики ФРС и росте ключевой ставки далее Украина может практически лишиться валютных поступлений от экспорта сырья, включая сельхозпродукцию. И возможности занимать деньги на внешних рынках. Если к этому присовокупить отказ МВФ давать Киеву кредиты, то дефолт становиться неизбежным.

Очень странно при этом выглядит уверенность нашего НБУ, который в текущем году прогнозирует рост своих резервов до 20 млрд. долларов. Победные реляции Гройсмана о предстоящем росте ВВП и последующем росте благосостояния граждан через рост минималки, пенсий и прочих социальных "пряников". Такое ощущение, что они просто не читают экономических обзоров мировых рынков. Ведь о планах ФРС начать процесс кардинального роста базовой ставки было известно давно. Последствия мировая экономика тоже проходила не раз. Это давно известный и эффективный способ заставить инвесторов переводить свой финансовый ресурс в США. И бежать с рынков развивающихся стран со всеми кризисными вытекающими для последних. Или они так увлечены распилом бюджетных потоков, что им просто не до новостей Нью-Йоркской фондовой биржи? Впрочем, за их непрофессионализм все равно отвечать рядовым гражданам своим кошельком. А "черный" понедельник на фондовом рынке США судя по прогнозам в этом году может стать не последним. По этой же причине вторая половина 2018-го и 2019-й могут стать "черными" для нашей страны. Ну, разве что экспорт украинских шмелей выручит.